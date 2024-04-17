Библиотеки Нижегородской области присоединятся к акции «Библионочь-2024»

Библиотеки Нижнего Новгорода и области 20 апреля присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2024».

Об этом информирует ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Старт мероприятиям будет дан на торжественном открытии «Библионочи» в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина.

Масштабная программа также пройдёт в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной и Нижегородской центральной специальной библиотеке для слепых. В учреждениях для посетителей подготовили экскурсии, концерты, выставки, презентации книг, инсталляции, фотозоны, музыкально-поэтические спектакли, мастер-классы, игровые программы.

В Год семьи акция будет посвящена теме «Читаем всей семьёй».

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле в Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна с 20 на 21 апреля пройдёт акция «Библионочь».