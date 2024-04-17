RT в Telegram
Подпишись

Библиотеки Нижегородской области присоединятся к акции «Библионочь-2024»

Короткая ссылка
Библиотеки Нижнего Новгорода и области 20 апреля присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2024».
Библиотеки Нижегородской области присоединятся к акции «Библионочь-2024»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Старт мероприятиям будет дан на торжественном открытии «Библионочи» в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина.

Масштабная программа также пройдёт в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т.А. Мавриной и Нижегородской центральной специальной библиотеке для слепых. В учреждениях для посетителей подготовили экскурсии, концерты, выставки, презентации книг, инсталляции, фотозоны, музыкально-поэтические спектакли, мастер-классы, игровые программы.

В Год семьи акция будет посвящена теме «Читаем всей семьёй».

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле в Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна с 20 на 21 апреля пройдёт акция «Библионочь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить