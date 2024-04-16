Марий Эл примет участие в акции «Библионочь» 20 апреля
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА МариМедиа.
Тема нынешней акции — «Читаем всей семьёй».
Посетителей мероприятия ждут творческие мастер-классы и художественные мастерские, музыкальные и танцевальные номера, экскурсии по художественным выставкам, игры, викторины, конкурсы, караоке.
Также будет организована экскурсия в главное книжное хранилище.
Время проведения акции 18:00—22:00. Вход свободный.
Ранее сообщалось, что более 200 учреждений культуры Москвы примут участие в акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля.