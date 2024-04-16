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Марий Эл примет участие в акции «Библионочь» 20 апреля

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В Йошкар-Оле в Национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна с 20 на 21 апреля пройдёт акция «Библионочь».
Марий Эл примет участие в акции «Библионочь» 20 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Тема нынешней акции — «Читаем всей семьёй».

Посетителей мероприятия ждут творческие мастер-классы и художественные мастерские, музыкальные и танцевальные номера, экскурсии по художественным выставкам, игры, викторины, конкурсы, караоке.

Также будет организована экскурсия в главное книжное хранилище.

Время проведения акции 18:00—22:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что более 200 учреждений культуры Москвы примут участие в акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля.

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