В Пермском университете будут разводить краснокнижные растения
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Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
«Учёные Ботанического сада проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — сказано в сообщении.
Специалисты хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений: астрагала солодколистного, подлесника уральского, адониса весеннего, резухи песчаной и пролесника многолетнего.
Ранее в Удмуртии рассказали о возвращении с зимовки краснокнижных орланов-белохвостов.