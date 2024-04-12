В Пермском университете будут разводить краснокнижные растения

В Пермском университете учёные займутся разведением краснокнижных растений.

Об этом, как сообщает URA.RU, заявили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«Учёные Ботанического сада проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — сказано в сообщении.

Специалисты хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений: астрагала солодколистного, подлесника уральского, адониса весеннего, резухи песчаной и пролесника многолетнего.

Ранее в Удмуртии рассказали о возвращении с зимовки краснокнижных орланов-белохвостов.