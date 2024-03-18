В Удмуртии рассказали о возвращении с зимовки краснокнижных орланов-белохвостов

В Удмуртию после зимовки в тёплых краях начали возвращаться хищники орланы-белохвосты, занесённые в Красную книгу России, Удмуртии и ряда других регионов.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

На территории республики ареал этих птиц охватывает национальный парк «Нечкинский» и природный парк «Усть-Бельск». Представители вида также обитают в Ижевском зоопарке.

По словам министра природных ресурсов Дениса Удалова, рост численности орланов начался в конце XX века, этому способствовали появление Нижнекамского водохранилища и рост леса на берегах Камы, где гнездятся птицы.

В настоящее время на территории республики гнездятся 10—15 пар белохвостов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с наступлением весны в Московскую область вернулись грачи, зеленушки и сизые чайки.