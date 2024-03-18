В Удмуртии рассказали о возвращении с зимовки краснокнижных орланов-белохвостов
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
На территории республики ареал этих птиц охватывает национальный парк «Нечкинский» и природный парк «Усть-Бельск». Представители вида также обитают в Ижевском зоопарке.
По словам министра природных ресурсов Дениса Удалова, рост численности орланов начался в конце XX века, этому способствовали появление Нижнекамского водохранилища и рост леса на берегах Камы, где гнездятся птицы.
В настоящее время на территории республики гнездятся 10—15 пар белохвостов.
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