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Специалист Лялина заявила о пользе редьки для иммунной системы

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, почему редька полезна для иммунной системы.
Специалист Лялина заявила о пользе редьки для иммунной системы
  • Gettyimages.ru

«Редька любого сорта — это низкий по гликемическому индексу овощ, в связи с чем он эффективен при похудении, в том числе больных диабетом обоих типов, снижает уровень сахара в крови, стабилизирует иммунную систему, за счёт витамина С поддерживает оптимальную вязкость крови», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, редька способствует очищению организма, улучшает работу головного мозга.

Как отметила Лялина, овощ содержит витамины группы B, E, PP, кальций, магний, хлор, натрий, фосфор, серу, железо, цинк.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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