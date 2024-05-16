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Авиация ВМФ России уничтожила ещё три катера ВСУ в Чёрном море

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Морская авиация ВМФ России уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Авиация ВМФ России уничтожила ещё три катера ВСУ в Чёрном море
  • РИА Новости

«Около 19:30 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера было уничтожено из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в заявлении.

Днём 16 мая в Минобороны заявили, что российская морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров в Чёрном море, затем последовало заявление об уничтожении ещё одного катера.

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