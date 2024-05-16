Авиация ВМФ России уничтожила ещё три катера ВСУ в Чёрном море

Морская авиация ВМФ России уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Около 19:30 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера было уничтожено из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в заявлении.

Днём 16 мая в Минобороны заявили, что российская морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров в Чёрном море, затем последовало заявление об уничтожении ещё одного катера.