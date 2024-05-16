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Наблюдатель: представители США были на заседании парламента перед ЧП с Фицо

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Сотрудники посольств США и Британии присутствовали на заседании парламента Словакии перед покушением на премьера Роберта Фицо.
Наблюдатель: представители США были на заседании парламента перед ЧП с Фицо
  • AP

Об этом рассказала RT международный наблюдатель Любица Блашкова. По её словам, очевидцам показалось странным, что они находились внутри помещения, на балкончике для гостей, потому что раньше такого не было.

«Они там сидели почему-то как раз вчера. Что они хотели показать? Что «но-но-но, вот мы сделали — и попробуйте сделать ещё что-то, и будет ещё хуже»?» — сказала она.

Как отметила Блашкова, американцы сейчас «бешенствуют», потому что вложили много денег в оппозицию, но в результате потеряли парламентские и президентские выборы.

Избранный президент республики Петер Пеллегрини сообщил, что Роберт Фицо, прооперированный после огнестрельных ранений, в состоянии разговаривать, но сильно устаёт.

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