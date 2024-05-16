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Кадыров предложил «Кинжалами» привести в чувство «горячие головы» в Эстонии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил привести в чувство «горячие головы» в Эстонии с помощью «результативных прилётов «Кинжалов». Так он прокомментировал намерения стран Запада посягнуть на российские активы.
Кадыров предложил «Кинжалами» привести в чувство «горячие головы» в Эстонии
  • РИА Новости

По мнению чеченского лидера, на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — «решительно и жёстко».

Кадыров заявил, что активы России за рубежом — это активы всех россиян, а точки принятия решений по грабежу страны должны стать «целью номер один».

Как отметил глава республики, если до сих пор недружественные страны помогали украинскому режиму оружием и финансами, то теперь они посягнули на чужое имущество.

«Результативные прилёты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы», — заявил Кадыров.

Накануне, 15 мая, парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных в республике суверенных активов России для «восстановления Украины».

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