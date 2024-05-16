Кадыров предложил «Кинжалами» привести в чувство «горячие головы» в Эстонии
- РИА Новости
По мнению чеченского лидера, на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — «решительно и жёстко».
Кадыров заявил, что активы России за рубежом — это активы всех россиян, а точки принятия решений по грабежу страны должны стать «целью номер один».
Как отметил глава республики, если до сих пор недружественные страны помогали украинскому режиму оружием и финансами, то теперь они посягнули на чужое имущество.
«Результативные прилёты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы», — заявил Кадыров.
Накануне, 15 мая, парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных в республике суверенных активов России для «восстановления Украины».