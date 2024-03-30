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Биолог Марьинский заявил о пробуждении клещей в столичном регионе

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета Вадим Марьинский призвал остерегаться клещей, поскольку они уже начали пробуждаться в столичном регионе.
Биолог Марьинский заявил о пробуждении клещей в столичном регионе
  • Gettyimages.ru

«Поскольку иксодовые клещи — животные маленькие, ориентируются они на те условия, которые вокруг них. Поэтому если в лесу ещё лежит снег, а где-то на опушке уже снег растаял, земля подсохла и относительно прогрелась, то, да, они уже могут начинать искать свою жертву», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важно опрыскивать одежду репеллентами перед походом в лес.

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как защититься от клещей.

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