Вильфанд: в девять регионов России придут аномальные морозы до -40 °С

Аномальные морозы до -40 °С прогнозируются в ряде регионов России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Ненецком автономном округе и Республике Коми с 27 по 29 марта температура воздуха будет находиться в диапазоне от -27 °С до -28 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о тёплой погоде до +15 °С в Москве в выходные.