Вильфанд спрогнозировал потепление до +15 °С в Москве в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о тёплой погоде до +15 °С в Москве в выходные.

«Связано это с двумя факторами. Во-первых, в четверг к Москве приблизится циклон с запада. По его восточной периферии идёт тёплый воздух. В выходные он будет направляться с юга, из Турции, с Ближнего Востока, с севера Африканского континента», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, ожидаются частые прояснения и много солнечного тепла.

Температура в воскресенье, 31 марта, составит около +15 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал погоду в Центральной России.