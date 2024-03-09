Фелинолог Кайнова посоветовала не ставить рядом миски с водой и кормом

Ветеринарный врач Елена Кайнова выразила мнение, что не стоит ставить рядом миски с водой и кормом.

«Если кошка мало пьёт воду, нужно увеличить привлекательность к источнику водопоя. Кошка по природе своей не пьёт воду рядом с тем местом, где она ест», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кошки очень чистоплотные животные, поэтому миску с едой и миску с водой лучше разместить в разных частях квартиры.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко назвал в беседе с RT самые опасные продукты для домашних животных.