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Фелинолог Кайнова посоветовала не ставить рядом миски с водой и кормом

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Ветеринарный врач Елена Кайнова выразила мнение, что не стоит ставить рядом миски с водой и кормом.
Фелинолог Кайнова посоветовала не ставить рядом миски с водой и кормом
  • Gettyimages.ru

«Если кошка мало пьёт воду, нужно увеличить привлекательность к источнику водопоя. Кошка по природе своей не пьёт воду рядом с тем местом, где она ест», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, кошки очень чистоплотные животные, поэтому миску с едой и миску с водой лучше разместить в разных частях квартиры.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко назвал в беседе с RT самые опасные продукты для домашних животных.

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