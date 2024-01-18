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В Подмосковье зарегистрировали 4,5 тысячи домашних питомцев с сентября

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Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов заявил, что с сентября 2023 года в регионе внесли данные о 4,5 тыс. домашних животных.
В Подмосковье зарегистрировали 4,5 тысячи домашних питомцев с сентября
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для удобства жителей на портале государственных услуг Московской области создан сервис, через который можно подать электронное заявление», — сказал Мурашов.

Для регистрации необходимо внести сведения о животном и его владельце в единый реестр, после посетить ветеринара.

Выписка из реестра зарегистрированных животных отобразится в личном кабинете на региональном портале услуг.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался зимний учёт диких животных.

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