В Подмосковье зарегистрировали 4,5 тысячи домашних питомцев с сентября
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Для удобства жителей на портале государственных услуг Московской области создан сервис, через который можно подать электронное заявление», — сказал Мурашов.
Для регистрации необходимо внести сведения о животном и его владельце в единый реестр, после посетить ветеринара.
Выписка из реестра зарегистрированных животных отобразится в личном кабинете на региональном портале услуг.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области начался зимний учёт диких животных.