В Ульяновской области начался зимний учёт диких животных
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что 180 специалистов регионального Департамента охотничьего хозяйства пройдут более 10 тыс. км для подсчёта зверей и птиц, обитающих на территории региона.
Учёту подлежат лось, косуля, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, волк, рысь, лисица, куница, белка, глухарь, тетерев, серая куропатка, рябчик.
После двух месяцев работы и последующей обработки данных, будет определён лимит добычи охотничьих ресурсов на следующий сезон охоты.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились 1,5 тыс. животных в 2023 году.