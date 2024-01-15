RT в Telegram
Подпишись

В Ульяновской области начался зимний учёт диких животных

Короткая ссылка
В Минприроды Ульяновской области заявили о начале с 15 января ежегодного зимнего маршрутного учёта диких животных на территории охотничьих угодий.
В Ульяновской области начался зимний учёт диких животных
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 180 специалистов регионального Департамента охотничьего хозяйства пройдут более 10 тыс. км для подсчёта зверей и птиц, обитающих на территории региона.

Учёту подлежат лось, косуля, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, волк, рысь, лисица, куница, белка, глухарь, тетерев, серая куропатка, рябчик.

После двух месяцев работы и последующей обработки данных, будет определён лимит добычи охотничьих ресурсов на следующий сезон охоты.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились 1,5 тыс. животных в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить