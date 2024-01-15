В Ульяновской области начался зимний учёт диких животных

В Минприроды Ульяновской области заявили о начале с 15 января ежегодного зимнего маршрутного учёта диких животных на территории охотничьих угодий.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что 180 специалистов регионального Департамента охотничьего хозяйства пройдут более 10 тыс. км для подсчёта зверей и птиц, обитающих на территории региона.

Учёту подлежат лось, косуля, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, волк, рысь, лисица, куница, белка, глухарь, тетерев, серая куропатка, рябчик.

После двух месяцев работы и последующей обработки данных, будет определён лимит добычи охотничьих ресурсов на следующий сезон охоты.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились 1,5 тыс. животных в 2023 году.