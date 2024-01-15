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В Московском зоопарке родились полторы тысячи животных в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о полутора тыс. детёнышах животных, родившихся в Московском зоопарке в 2023 году.
В Московском зоопарке родились полторы тысячи животных в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт мэра.

«Каждый новорождённый детёныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение», — заявил Собянин.

Отмечается, что в зоосаде в 2023 году в том числе появилось потомство у пингвинов Гумбольдта, краснокнижной лучистой черепахи, кошачьих лемуров, чёрных лебедей и кустарниковых собак.

Ранее сообщалось, что жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка.

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