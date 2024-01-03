Собянин: жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка.

Об этом, как пишет сайт «Москва 24», он сообщил в своём Telegram-канале.

Животное назвали Катюшей.

В голосовании с помощью сервиса «Активный гражданин» приняли участие более 380 тыс. человек.

Мэр отметил, что с каждым днём детёныш панды становится более крупным, сильным и активным.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, как маленькая панда резвится в куче бамбука, пока её мать Диндин вылизывает детёныша.