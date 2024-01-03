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Собянин: жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка.
Собянин: жители Москвы выбрали имя для детёныша панды из столичного зоопарка

Об этом, как пишет сайт «Москва 24», он сообщил в своём Telegram-канале.

Животное назвали Катюшей.

В голосовании с помощью сервиса «Активный гражданин» приняли участие более 380 тыс. человек.

Мэр отметил, что с каждым днём детёныш панды становится более крупным, сильным и активным.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, как маленькая панда резвится в куче бамбука, пока её мать Диндин вылизывает детёныша.

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