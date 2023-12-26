Диетолог Джутова назвала особенности новогоднего меню для постящихся
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В качестве горячего подойдёт запечённая в фольге рыба с гарниром из отварного картофеля или овощей или жаренные с картошкой и луком свежезамороженные грибы, поделилась она в интервью РИАМО.
«Отличной альтернативой высококалорийному оливье может стать заправленный растительным маслом винегрет», — отметила Джутова.
В качестве альтернативы можно приготовить салат из тёртой моркови, тыквы и яблока, заправленный небольшим количеством лимонного сока, или микс из свежих огурцов, помидоров и зелени, добавила диетолог.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала заменить мясо утки на гусятину в новогодние праздники.