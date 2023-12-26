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Диетолог Джутова назвала особенности новогоднего меню для постящихся

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Диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Марьяна Джутова рассказала, каким может быть новогоднее меню для тех, кто соблюдает Рождественский пост.
Диетолог Джутова назвала особенности новогоднего меню для постящихся
  • Gettyimages.ru
  • © fotostorm

В качестве горячего подойдёт запечённая в фольге рыба с гарниром из отварного картофеля или овощей или жаренные с картошкой и луком свежезамороженные грибы, поделилась она в интервью РИАМО.

«Отличной альтернативой высококалорийному оливье может стать заправленный растительным маслом винегрет», — отметила Джутова.

В качестве альтернативы можно приготовить салат из тёртой моркови, тыквы и яблока, заправленный небольшим количеством лимонного сока, или микс из свежих огурцов, помидоров и зелени, добавила диетолог.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала заменить мясо утки на гусятину в новогодние праздники.

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