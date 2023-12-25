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Специалист Лялина посоветовала заменить мясо утки на гусятину

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала заменить мясо утки на гусятину в новогодние праздники.
Специалист Лялина посоветовала заменить мясо утки на гусятину
  • Gettyimages.ru
  • © GMVozd

«Мясо утки — одно из самых жирных среди птичьего. Оно повышает уровень холестерина, что чревато проблемами для сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если стоит выбор — утка или гусь, отдайте предпочтение мясу гуся», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, мяса гуся много не съесть, так как оно более плотное.

Кроме того, обратила внимание Лялина, в гусином мясе много аминокислот, оно богато железом и белком, а также имеет в составе селен и ниацин, которые поддерживают иммунную систему.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина заявила, что не стоит забывать о принципах здорового питания даже в новогоднюю ночь.

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