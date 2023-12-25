Диетолог Пичугина напомнила о правиле «золотой тарелки» в новогоднюю ночь

Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина заявила, что не стоит забывать о принципах здорового питания даже в новогоднюю ночь.

В беседе с Life.ru она рекомендовала придерживаться правила «золотой тарелки» — блюдо нужно визуально поделить на четыре части и заполнить его на 25% углеводами, ещё на 25% — белками и на 50% — клетчаткой.

«Во-вторых, лучше не перегружать свой желудок большим количеством еды, запивая ещё всё это алкоголем», — сказала Пичугина.

По её словам, главное — не трапеза, а время, проведённое с любимыми людьми.

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