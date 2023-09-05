Узнать больше

Миколог Мелькумов рассказал о различиях между настоящими и ложными опятами

Короткая ссылка
Миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и микологии Воронежского госуниверситета Гавриил Мелькумов рассказал о различиях между настоящими и ложными опятами.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Мелькумов объяснил, что существует несколько различий между настоящими опятами и ядовитыми ложноопятами и галеринами.

Так, цвет шляпки и ножки ложных опят более тёмный, коричневый по сравнению с настоящими грибами. Кроме того, у опят есть кольцо на ножке.

Не менее важно, по словам миколога, обратить внимание на цвет пластинок под шляпкой. У опят он светлого, кремового, желтоватого оттенка, в то время как у ложных опят — жёлто-серый, жёлто-зелёный или с фиолетовым оттенком.

Мелькумов также добавил, что цвет плодового тела галерины более рыжий, оранжево-коричневый.

«А также отсутствуют чешуйки на ножке, в отличие от опят, у которых такие чешуйки имеются», — добавил специалист.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области напомнили жителям о правилах, которые необходимо соблюдать при сборе и приготовлении грибов для снижения риска отравления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить