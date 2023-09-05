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Роспотребнадзор Челябинской области посоветовал грибникам использовать корзину

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В пресс-службе Роспотребнадзора Челябинской области напомнили жителям о правилах, которые необходимо соблюдать при сборе и приготовлении грибов для снижения риска отравления.
Роспотребнадзор Челябинской области посоветовал грибникам использовать корзину
  • Gettyimages.ru
  • © Naturfoto Honal

Об этом сообщает URA.RU.

Прежде всего специалисты советуют собирать только знакомые грибы и не пробовать их в сыром виде.

«Лучше использовать корзину, в пакетах и вёдрах урожай портится. Грибы, которые вызывают сомнение, лучше отсортировать, а остальные отварить», — рассказали в надзорном ведомстве.

При первых признаках отравления необходимо принять экстренные меры до приезда скорой помощи: промыть желудок тёплой водой с питьевой содой или слабым раствором марганцовки, понемногу пить холодную подсоленную воду и активированный уголь, соблюдать полную неподвижность.

Ранее ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал о самых ядовитых грибах.

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