Роспотребнадзор Челябинской области посоветовал грибникам использовать корзину
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Об этом сообщает URA.RU.
Прежде всего специалисты советуют собирать только знакомые грибы и не пробовать их в сыром виде.
«Лучше использовать корзину, в пакетах и вёдрах урожай портится. Грибы, которые вызывают сомнение, лучше отсортировать, а остальные отварить», — рассказали в надзорном ведомстве.
При первых признаках отравления необходимо принять экстренные меры до приезда скорой помощи: промыть желудок тёплой водой с питьевой содой или слабым раствором марганцовки, понемногу пить холодную подсоленную воду и активированный уголь, соблюдать полную неподвижность.
Ранее ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал о самых ядовитых грибах.