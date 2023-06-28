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Спасатель Гофштейн посоветовал не находиться вблизи металлических столбов в грозу

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Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн поделился рекомендациями, как избежать удара молнии.
Спасатель Гофштейн посоветовал не находиться вблизи металлических столбов в грозу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил специалист, во время грозы необходимо убедиться, что рядом с вами установлен исправно работающий громоотвод. Находиться в такое время стоит подальше от водоёмов и высот.

«Не стойте у металлических столбов, мачт, флагштоков, конструкций, мостов — это для молнии прекрасная добыча», — добавил он.

Если во время ненастья вы оказались в поле или на открытой местности, важно найти яму, канаву или ложбину и укрыться в них.

Ранее, по сообщению URA.RU, сенатор Егор Борисов назвал новые методы борьбы с лесными пожарами в России.

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