Спасатель Гофштейн посоветовал не находиться вблизи металлических столбов в грозу
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил специалист, во время грозы необходимо убедиться, что рядом с вами установлен исправно работающий громоотвод. Находиться в такое время стоит подальше от водоёмов и высот.
«Не стойте у металлических столбов, мачт, флагштоков, конструкций, мостов — это для молнии прекрасная добыча», — добавил он.
Если во время ненастья вы оказались в поле или на открытой местности, важно найти яму, канаву или ложбину и укрыться в них.
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