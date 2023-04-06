Михаил Мишустин поздравил актёра Станислава Любшина с 90-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 90-летием.

Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.

«Вас по праву считают интеллектуальным актёром, ярким, чувственным, талантливым. Любую роль Вы делаете неповторимой и эталонной, заставляете радоваться, грустить, сопереживать героям, — говорится в сообщении. — На Ваших фильмах выросло несколько поколений зрителей, а Ваша способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актёрское чудо остаётся неизменной».

Премьер поблагодарил артиста за мастерство и преданность искусству и пожелал благополучия и здоровья.

Ранее Любшину вручили премию МХТ.