Михаил Мишустин поздравил актёра Станислава Любшина с 90-летием
- РИА Новости
Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.
«Вас по праву считают интеллектуальным актёром, ярким, чувственным, талантливым. Любую роль Вы делаете неповторимой и эталонной, заставляете радоваться, грустить, сопереживать героям, — говорится в сообщении. — На Ваших фильмах выросло несколько поколений зрителей, а Ваша способность удивлять, восхищать, создавать на сцене настоящее актёрское чудо остаётся неизменной».
Премьер поблагодарил артиста за мастерство и преданность искусству и пожелал благополучия и здоровья.
Ранее Любшину вручили премию МХТ.