Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля «Московская масленица»

В столице на 19 площадках фестиваля «Московская масленица» пройдут кулинарные мастер-классы.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу организаторов уличных мероприятий «Московские сезоны».

Гостей фестиваля научат готовить не только классические блины, но и различные их вариации — например, блины со свёклой и орехами или бархатные блины с карамелизированной грушей и яблочным повидлом.

Ранее, по сообщениям «Известий», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии 17 февраля традиционного фестиваля «Московская масленица».