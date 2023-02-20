Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля «Московская масленица»
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу организаторов уличных мероприятий «Московские сезоны».
Гостей фестиваля научат готовить не только классические блины, но и различные их вариации — например, блины со свёклой и орехами или бархатные блины с карамелизированной грушей и яблочным повидлом.
Ранее, по сообщениям «Известий», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии 17 февраля традиционного фестиваля «Московская масленица».