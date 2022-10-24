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В ЯНАО ожидается похолодание до -13 °С к концу недели

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В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы и усиление ветра.
В ЯНАО ожидается похолодание до -13 °С к концу недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Во вторник, 25 октября, прогнозируется -4...-8 °С и небольшой снег. 

В среду, 26 октября, похолодает до -9 °С, а в четверг, 27 октября, температура воздуха составит около -13 °С.

«Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах для недопущения ДТП, особенно на трассах. Перед поездкой следите за прогнозом погоды», — заявили в региональном управлении ГУ МЧС России. Об этом сообщает «Ямал 1».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России 24 октября ожидаются сильные осадки.

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