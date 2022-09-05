В Крыму продлили штормовое предупреждение

В пресс-службе главка МЧС по Крыму сообщили, что штормовое предупреждение о сильном ветре в регионе будет действовать в течение дня 5 сентября.

Об этом пишет «Крыминформ».

«5 сентября в Крыму сохранится северо-восточный ветер, 17—22 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение действовало в регионе 2—4 сентября.

Наряду с этим Обь-Иртышское УГМС сообщает об осадках, которые ожидаются в ближайшие дни на Ямале. Об этом информирует URA.RU.

«Во вторник, 6 сентября, будет облачно с прояснениями. Днём температура воздуха достигнет +12 °С. Небольшой дождь. Ветер достигнет 12 м/с», — говорится в сообщении.

В среду, 7 сентября, температура воздуха опустится до +11 °С, в четверг — до +10 °С, прогнозируется небольшой дождь.

Ранее иммунолог Надежда Логина посоветовала не переживать из-за резкой смены погоды.