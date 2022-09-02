Иммунолог Логина посоветовала не переживать из-за резкой смены погоды

Иммунолог Надежда Логина посоветовала не переживать из-за резкой смены погоды.

«В природе всегда происходят некие перестройки, изменения, и в организме человека — тоже. Это называется иммунологической реактивностью организма, которая отвечает на изменение внешней среды. Это ожидаемый, естественный процесс», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, с наступлением прохладных дней нужно одеваться по погоде. Не менее важно сохранить режим отдыха.

«А так это обычная ситуация, ничем опасным организму она не угрожает. Это просто запланированное природой естественное явление», — добавила Логина.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с телеканалом «Москва 24» рассказал, что в осенний период зачастую обостряются в том числе болезни лёгких и сердечно-сосудистые заболевания.