Иммунолог Логина посоветовала не переживать из-за резкой смены погоды
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«В природе всегда происходят некие перестройки, изменения, и в организме человека — тоже. Это называется иммунологической реактивностью организма, которая отвечает на изменение внешней среды. Это ожидаемый, естественный процесс», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.
По её словам, с наступлением прохладных дней нужно одеваться по погоде. Не менее важно сохранить режим отдыха.
«А так это обычная ситуация, ничем опасным организму она не угрожает. Это просто запланированное природой естественное явление», — добавила Логина.
Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с телеканалом «Москва 24» рассказал, что в осенний период зачастую обостряются в том числе болезни лёгких и сердечно-сосудистые заболевания.