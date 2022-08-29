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В Тверской области ожидается резкое похолодание 31 августа

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В Тверскую область придёт холодный атмосферный фронт с Северной Атлантики, из-за этого в регионе резко поменяется погода, температура понизится и будет близка к рекордным минимумам.
В Тверской области ожидается резкое похолодание 31 августа
  • РИА Новости

Об этом пишет tverigrad.ru.

Согласно данным Гидрометцентра России, 31 августа в Твери днём температура упадёт до +16 °С, 1 сентября — до +13 °С.

Вместе с тем стало известно, что в Курганской области спасатели предупредили жителей региона о чрезвычайной и высокой пожарной опасности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт ГУ МЧС России по региону.

«По прогнозу Курганского гидрометцентра, с 30 по 31 августа местами по западу Курганской области ожидается чрезвычайная и высокая пожарная опасность (5-й и 4-й класс)», — говорится в тексте.

По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 70 природных пожаров на площади 1271 га.

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