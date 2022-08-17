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Саксофонист Бутман рассказал о программе фестиваля «Джазовые сезоны»

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Советский и российский саксофонист народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в международном фестивале «Джазовые сезоны», который состоится в Московской области 20 и 21 августа, примут участие не только российские, но и зарубежные артисты.
Саксофонист Бутман рассказал о программе фестиваля «Джазовые сезоны»
  • РИА Новости

«Мы ожидаем музыкантов из Турции. Совсем недавно мы были в Анталье, где проходит один из самых знаменитых джазовых фестивалей Akra Jazz, на котором выступали звёзды со всего мира. Мы увидели замечательных турецких джазовых музыкантов», — сказал Бутман в интервью телеканалу «360».

По его словам, на фестивале также выступят бразильские и кубинские музыканты.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем».

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