Саксофонист Бутман рассказал о программе фестиваля «Джазовые сезоны»

Советский и российский саксофонист народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в международном фестивале «Джазовые сезоны», который состоится в Московской области 20 и 21 августа, примут участие не только российские, но и зарубежные артисты.

«Мы ожидаем музыкантов из Турции. Совсем недавно мы были в Анталье, где проходит один из самых знаменитых джазовых фестивалей Akra Jazz, на котором выступали звёзды со всего мира. Мы увидели замечательных турецких джазовых музыкантов», — сказал Бутман в интервью телеканалу «360».

По его словам, на фестивале также выступят бразильские и кубинские музыканты.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем».