Саксофонист Бутман рассказал о программе фестиваля «Джазовые сезоны»
- РИА Новости
«Мы ожидаем музыкантов из Турции. Совсем недавно мы были в Анталье, где проходит один из самых знаменитых джазовых фестивалей Akra Jazz, на котором выступали звёзды со всего мира. Мы увидели замечательных турецких джазовых музыкантов», — сказал Бутман в интервью телеканалу «360».
По его словам, на фестивале также выступят бразильские и кубинские музыканты.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем».