В ХМАО потушили все лесные пожары

В пресс-службе МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в регионе удалось полностью потушить лесные пожары.

Об этом информирует URA.RU.

«По состоянию на 09:00 15 августа 2022 года действующих лесных пожаров на территории Югры нет. Все пожары ликвидированы», — говорится в сообщении.

Наряду с этим ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило о неблагоприятных погодных условиях в регионе. Об этом пишет ИА REGNUM.

Как уточняет Алтайское ЦГМС, в крае с 16 по 19 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртый класс горимости).

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 83 природных пожара на площади 101 338 га.