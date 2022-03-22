Одержимость спортом, интриги сестёр и приключения домового: о чём главные кинопремьеры недели

В четверг, 24 марта, в кинотеатрах начинается показ российской комедии «Моя ужасная сестра», вдохновлённой картинами «Двое — я и моя тень», «Завтрак у папы» и «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Ещё одна премьера от кинематографистов из России — анимационная лента о приключениях вредного домового «Финник». Также среди новых картин — фестивальная драмеди «Худший человек на свете», триллер «Взаперти» от режиссёра «На крючке» и спортивная драма «Мания».

«Худший человек на свете» (Verdens verste menneske)

Действие фильма разворачивается в Осло и охватывает четыре года. В ленте исследуется тема свободы в отношениях. Кинематографисты рассуждают о её пределах, а также о воздействующем на неё социальном давлении.

По сюжету Джули накануне своего 30-летия осознаёт, что несчастлива с мужем — успешным писателем, который значительно старше самой героини. Тогда она вступает в романтические отношения с новым знакомым — молодым и дерзким. Джули рассчитывает, что свежие эмоции помогут ей по-новому взглянуть на жизнь.

«Мы ведём зрителя через чёрный ход: заставляем поверить, что это просто романтическая комедия о мелочах повседневной жизни, а в действительности поднимаем большие экзистенциальные проблемы, говорим о потере как необходимом условии того, чтобы начать становиться тем, кем тебе нужно быть», — говорит о своей картине датский режиссёр Йоаким Триер.

Ранее фильм был представлен на Каннском кинофестивале и ряде других смотров. Лента претендует на премию «Оскар» в номинациях «Международный художественный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

«Моя ужасная сестра»

Максим (Владимир Яглыч) и Юля (Наталья Чистякова-Ионова) решают пожениться. Этому совсем не рады их дочери от предыдущих браков, недовольные тем, что теперь им достаётся не всё внимание родителя. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, девочки решают рассорить взрослых.

«Моя ужасная сестра» — комедия, рассчитанная на семейную аудиторию. Сюжет фильма разворачивается вокруг девочек, однако проблематика истории заложена прежде всего в отношениях взрослых. По словам Натальи Чистяковой-Ионовой, проект — «очень добрая картина» с позитивным сюжетом и «важными и нужными ценностями в наше время».

Режиссёром картины выступил Александр Галибин, ранее снявший военную драму «Сестрёнка», а сценарий написала Анна Соболевская («На острие»). По словам постановщика, работая над лентой, он вдохновлялся такими фильмами, как «Двое — я и моя тень», «Завтрак у папы» и «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».

«Мания» (The Novice)

Первокурсница Алекс присоединяется к студенческой команде гребцов и задаётся целью любой ценой добиться в спорте успеха. В попытках превзойти своих товарищей по команде девушка отталкивает друзей. Ей предстоит испытать собственные физические и психологические возможности.

Автор The Hollywood Reporter Журден Сирлс отмечает сюжетное и кинематографическое сходство «Мании» с фильмами «Одержимость» Дэмьена Шазелла и «Чёрный лебедь» Даррена Аронофски.

«В отличие от предшественников, «Мания» не вознаграждает героиню — или зрителей — катарсисом триумфа. При всём отчаянии в «Одержимости» и «Чёрном лебеде» люди искусства, проходя через мучения, в итоге видят победу, оправдывающую их саморазрушение. Эти сюжеты подкрепляют идею о том, что тяжёлый труд всегда побеждает, а крайние меры необходимы для достижения совершенства. «Мания» контрастирует с ними, оплакивая тоску и боль, приходящие вместе с самоизоляцией, как личной, так и профессиональной», — пишет Сирлс.

Фильм стал дебютной полнометражной режиссёрской работой Лорен Хэдэвей.

«Финник»

Производством российского анимационного фильма «Финник» занималась группа компаний «Рики», которой принадлежат такие популярные бренды, как «Смешарики» и «Фиксики».

Ранее стало известно, что Sola Media из Германии приобрела права на дистрибьюцию ленты в ряде стран, в том числе в Великобритании, Италии, Южной Африке и странах Скандинавии.

«Мы влюбились в «Финника», как только увидели первый тизер. Это проект международного уровня, с красивой анимацией и замечательным юмором, что особенно необходимо зрителю сегодня. Нам также показалась убедительной креативная задумка авторов: что если в доме каждого из нас обитает невидимый домовой? Кому бы не хотелось иметь рядом такого помощника? Уверены, что воображение публики отзовётся на эту идею не меньше, чем наше», — говорит управляющий директор Sola Media Сольвейг Лангеланд.

По сюжету вредный домовой Финник нарушает покой жильцов дома, в результате чего надолго «в гостях» у героя никто не задерживается. Однажды в дом заселяется школьница Кристина вместе с семьёй. Выясняется, что девочка может видеть Финника. Постепенно они находят общий язык. Тем временем вокруг начинает происходить нечто странное. Вместе герои бросаются на поиски преступника и становятся участниками разнообразных приключений.

«Взаперти» (Shut In)

Режиссёром триллера «Взаперти» выступил Ди Джей Карузо, снявший ленты «На крючке» и «Я — Четвёртый», а также работавший над сериалом «Тайны Смолвиля». Главную роль исполнила Рэйни Куэлли — дочь актрисы Энди Макдауэлл и старшая сестра Маргарет Куэлли. Также в фильме снялся Винсент Галло, известный по проектам «Славные парни» и «Аризонская мечта».

В центре сюжета — бывшая наркоманка Джессика. Она вместе с двумя детьми живёт в глуши в доме покойной матери и готовит его к продаже. Экс-возлюбленный девушки, узнав о планирующемся переезде, начинает её терроризировать и запирает в кладовке.