Ремейк «Вестсайдской истории» и Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы: что смотреть в кино на этой неделе
- © kinopoisk.ru
«Вестсайдская история» (West Side Story)
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1950-х. Тони (Энсел Элгорт) и Мария (Рэйчел Зеглер) имеют отношение к двум враждующим группировкам (белые «Ракеты» и пуэрториканцы «Акулы»), однако вопреки противостоянию банд влюбляются друг в друга.
Лента Стивена Спилберга «Вестсайдская история» стала экранизацией одноимённого культового бродвейского мюзикла Артура Лорентса, Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма, поставленного в 1957-м. Спустя несколько лет Роберт Уайз и Джером Роббинс сняли его адаптацию, она получила десять премий «Оскар». Ремейк мюзикла высоко оценили кинокритики — на Rotten Tomatoes его рейтинг свежести на основе 90 отзывов составил 94%. Эксперты подчёркивают, что Спилберг «создал своё собственное чудо», и отмечают, «как комфортно чувствует себя режиссёр в жанре, в котором никогда ещё не работал».
«Спенсер» (Spencer)
Посвящённую событиям из жизни принцессы Дианы картину впервые показали в сентябре на Венецианском кинофестивале, где работа была представлена в основном конкурсе. Главную роль в ленте чилийского режиссёра Пабло Ларраина («Джеки», «Эма: Танец страсти») исполнила Кристен Стюарт («Сумерки», «Белоснежка и охотник»). В сети остались недовольны выбором постановщика — в частности, некоторые пользователи возмутились, что леди Ди будет играть американка, которая «не похожа» на принцессу Уэльскую.
«Хотя Стюарт блестяще передаёт нервозность своего персонажа, актриса так же стеснена мелодраматическим видением Ларраина, как Диана — монархическим церемониалом. Стюарт произносит свои реплики хриплым голосом, будто её душат на протяжении всего фильма», — пишет критик Нандини Рамнатх.
В основе сюжета — тяжёлый период взаимоотношений Дианы и принца Чарльза, когда брак британской пары готов был в любой момент развалиться. На Рождество в королевском дворце, расположенном в графстве Норфолк, леди Ди решает сообщить мужу, что уходит из семьи.
«Море волнуется раз»
До выхода в прокат лента Николая Хомерики («Девять Семь Семь», «Сердца бумеранг») успела получить главный приз на 32-м «Кинотавре». Помимо этого, исполнительница главной роли Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль. По мнению актрисы, «Море волнуется раз» — о любви, и на съёмочной площадке в ходе создания фильма царила соответствующая атмосфера.
«Это история о том, как молодые люди отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе: не всегда всё сказочно и очевидно, на самом деле жизнь гораздо сложнее и многограннее», — отмечала Бодрова.
По сюжету главные герои Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова) убегают в лесной дом, где вдали от всех проверяют свои чувства. Из-за юношеской неопытности влюблённые сталкиваются с трудностями. В какой-то момент Коля и Саша замечают живущую рядом с ними пару (Андрей Смоляков и Юлия Ауг), которая очень похожа на уже взрослых главных героев. Наблюдая за ними и общаясь с «будущей версией себя», Коля и Саша пытаются наладить отношения.
«Мафия: Смертельная игра» (The Birthday Cake)
Для режиссёра Джимми Яннопулоса эта работа стала в некотором роде дебютом в большом кино (постановщик известен клипами для Майли Сайрус и A$AP Rocky. Главного героя — италоамериканца Джованни — сыграл Шайло Фернандес («Рыжий», «Кадиллак Рекордс»). Однажды Джованни приходит на ужин к дяде, боссу бруклинской мафии, и понимает, что находится в опасности.
Многим экспертам лента не понравилась. Они указали на присутствие в картине «клише из фильмов про мафию» и назвали драму худшей лентой о подобных криминальных бандах. Но были и положительные отзывы.
«Честный развод»
Гена (Александр Робак) когда-то в молодости мечтал о КВН, но отказался от сцены в пользу семьи и бизнеса. Уже будучи взрослым мужчиной, он испытывает сложности в отношениях с женой и знакомится с девушкой лёгкого поведения Миланой (Агата Муцениеце). Новая знакомая помогает Гене поверить в себя, и герои отправляются в Сочи, где мужчину ждёт успех, а Милану — выбор.
В фильме также сыграли Андрей Борисов («Виктория»), Анна Невская («Дылды»), Андрей Федорцов («Здравствуйте, мы ваша крыша!») и Юлия Сулес («Горько!»). Композитором проекта выступил DJ Грув.
- © kino-teatr.ru
«Чиновник»
Режиссёрская работа актёра Владимира Моташнёва «Чиновник» — переложение на российскую реальность итальянского фильма «Министр» (2016).
Идея снять «Чиновника» возникла у его создателей в 2020-м во время пандемии. Съёмки проекта прошли в Подмосковье. Действие разворачивается в доме главы строительной компании (Павел Майков), судьбу которого решает его знакомый чиновник (Андрей Бурковский) — с его помощью герой Майкова может получить государственный тендер и избежать банкротства.
«Мы скорректировали сценарий согласно нашей ментальности и политической ситуации в стране, и это повлекло за собой изменение структуры повествования и самих персонажей. Так что получилась практически новая самостоятельная история!» — отмечает режиссёр ленты Владимир Моташнёв.
«Владивосток»
Убегая от ответственности за преступление, молодой военнослужащий Виктор (Андрей Грызлов) оказывается во Владивостоке. В столице Приморья он ищет знакомого, который может нелегально переправить его в другую страну. Однако в городе Виктор знакомится с Никой (Анастасия Талызина), из-за чего его планы меняются.
Режиссёром картины выступил Антон Борматов, который в своё время снял клип на песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». На фестивале «Кинотавр» работа Борматова получила довольно низкие оценки: жюри проставили мелодраме от одного до трёх баллов из пяти возможных.
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Эта новогодняя лента стала полнометражным режиссёрским дебютом для Наталии Каленовой. Съёмки картины прошли в Санкт-Петербурге и Гатчине. Главная роль в фильме досталась Виктору Логинову, известному по сериалу «Счастливы вместе». Герой Логинова, репортёр, приезжает в город ради сюжета об аниматорах, играющих Деда Мороза. Мужчина тоже переодевается в костюм сказочного персонажа и в одной из квартир знакомится с мальчиком Сашей (Роман Петров). У юного героя только одно желание — вернуть папу.
«Это семейное детское кино. Тот самый дефицитный товар, который у нас практически отсутствует. Там есть и кусочек трогательных, печальных моментов, есть смешные зарисовки. Это история мальчика, который хочет спасти своего отца», — рассказал Логинов kp.ru.