Ремейк ‎«Вестсайдской истории» и Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы: что смотреть в кино на этой неделе

9 декабря в российский прокат выходят ремейк легендарного мюзикла «Вестсайдская история» от Стивена Спилберга, фильм о принцессе Диане «Спенсер» и криминальный триллер «Мафия: Смертельная игра»‎. Зрители смогут посмотреть пару отечественных комедий: «Честный развод»‎ с Александром Робаком и Агатой Муцениеце, а также «Чиновник»‎ — ремейк итальянской картины «Министр»‎. Среди других российских релизов — лауреат «Кинотавра»‎ «Море волнуется раз»‎, мелодрама «Владивосток»‎ и новогодняя лента «Здравствуй, Дедушка Мороз!»‎.

«Вестсайдская история»‎ (West Side Story)

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1950-х. Тони (Энсел Элгорт) и Мария (Рэйчел Зеглер) имеют отношение к двум враждующим группировкам (белые «Ракеты»‎ и пуэрториканцы «Акулы»‎), однако вопреки противостоянию банд влюбляются друг в друга.

Лента Стивена Спилберга «Вестсайдская история»‎ стала экранизацией одноимённого культового бродвейского мюзикла Артура Лорентса, Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхайма, поставленного в 1957-м. Спустя несколько лет Роберт Уайз и Джером Роббинс сняли его адаптацию, она получила десять премий «Оскар»‎. Ремейк мюзикла высоко оценили кинокритики — на Rotten Tomatoes его рейтинг свежести на основе 90 отзывов составил 94%. Эксперты подчёркивают, что Спилберг «создал своё собственное чудо»‎, и отмечают, «как комфортно чувствует себя режиссёр в жанре, в котором никогда ещё не работал».

«Спенсер»‎ (Spencer)

Посвящённую событиям из жизни принцессы Дианы картину впервые показали в сентябре на Венецианском кинофестивале, где работа была представлена в основном конкурсе. Главную роль в ленте чилийского режиссёра Пабло Ларраина («Джеки», «Эма: Танец страсти»‎)‎ исполнила Кристен Стюарт («Сумерки»‎, «Белоснежка и охотник»‎). В сети остались недовольны выбором постановщика — в частности, некоторые пользователи возмутились, что леди Ди будет играть американка, которая «не похожа»‎ на принцессу Уэльскую.

«Хотя Стюарт блестяще передаёт нервозность своего персонажа, актриса так же стеснена мелодраматическим видением Ларраина, как Диана — монархическим церемониалом. Стюарт произносит свои реплики хриплым голосом, будто её душат на протяжении всего фильма»,‎ — пишет критик Нандини Рамнатх.

В основе сюжета — тяжёлый период взаимоотношений Дианы и принца Чарльза, когда брак британской пары готов был в любой момент развалиться. На Рождество в королевском дворце, расположенном в графстве Норфолк, леди Ди решает сообщить мужу, что уходит из семьи.

«Море волнуется раз»‎

До выхода в прокат лента Николая Хомерики («Девять Семь Семь», «Сердца бумеранг») успела получить главный приз на 32-м «Кинотавре»‎. Помимо этого, исполнительница главной роли Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль‎. По мнению актрисы, «Море волнуется раз»‎ — о любви, и на съёмочной площадке в ходе создания фильма царила соответствующая атмосфера.

«Это история о том, как молодые люди отчаянно пытаются понять, что же такое быть вместе: не всегда всё сказочно и очевидно, на самом деле жизнь гораздо сложнее и многограннее»‎, — отмечала Бодрова.

По сюжету главные герои Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова) убегают в лесной дом, где вдали от всех проверяют свои чувства. Из-за юношеской неопытности влюблённые сталкиваются с трудностями. В какой-то момент Коля и Саша замечают живущую рядом с ними пару (Андрей Смоляков и Юлия Ауг), которая очень похожа на уже взрослых главных героев. Наблюдая за ними и общаясь с «будущей версией себя»,‎ Коля и Саша пытаются наладить отношения.

«Мафия: Смертельная игра»‎ (The Birthday Cake)

Для режиссёра Джимми Яннопулоса эта работа стала в некотором роде дебютом в большом кино (постановщик известен клипами для Майли Сайрус и A$AP Rocky. Главного героя — италоамериканца Джованни — сыграл Шайло Фернандес («Рыжий»‎, «Кадиллак Рекордс»‎). Однажды Джованни приходит на ужин к дяде, боссу бруклинской мафии, и понимает, что находится в опасности.

Многим экспертам лента не понравилась. Они указали на присутствие в картине «клише из фильмов про мафию»‎ и назвали драму худшей лентой о подобных криминальных бандах. Но были и положительные отзывы.

«Честный развод»‎

Гена (Александр Робак) когда-то в молодости мечтал о КВН, но отказался от сцены в пользу семьи и бизнеса. Уже будучи взрослым мужчиной, он испытывает сложности в отношениях с женой и знакомится с девушкой лёгкого поведения Миланой (Агата Муцениеце). Новая знакомая помогает Гене поверить в себя, и герои отправляются в Сочи, где мужчину ждёт успех, а Милану — выбор.

В фильме также сыграли Андрей Борисов («Виктория»‎), Анна Невская («Дылды»‎), Андрей Федорцов («Здравствуйте, мы ваша крыша!»‎) и Юлия Сулес («Горько!»). Композитором проекта выступил DJ Грув.

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«Чиновник»‎

Режиссёрская работа актёра Владимира Моташнёва «Чиновник»‎ — переложение на российскую реальность итальянского фильма «Министр»‎ (2016).

Идея снять «Чиновника» возникла у его создателей в 2020-м во время пандемии. Съёмки проекта прошли в Подмосковье. Действие разворачивается в доме главы строительной компании (Павел Майков), судьбу которого решает его знакомый чиновник (Андрей Бурковский) — с его помощью герой Майкова может получить государственный тендер и избежать банкротства.

«Мы скорректировали сценарий согласно нашей ментальности и политической ситуации в стране, и это повлекло за собой изменение структуры повествования и самих персонажей. Так что получилась практически новая самостоятельная история!» — отмечает режиссёр ленты Владимир Моташнёв.

«Владивосток»‎

Убегая от ответственности за преступление, молодой военнослужащий Виктор (Андрей Грызлов) оказывается во Владивостоке. В столице Приморья он ищет знакомого, который может нелегально переправить его в другую страну. Однако в городе Виктор знакомится с Никой (Анастасия Талызина), из-за чего его планы меняются.

Режиссёром картины выступил Антон Борматов, который в своё время снял клип на песню «Владивосток 2000»‎ группы «Мумий Тролль». На фестивале «Кинотавр»‎ работа Борматова получила довольно низкие оценки: жюри проставили мелодраме от одного до трёх баллов из пяти возможных.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»‎

Эта новогодняя лента стала полнометражным режиссёрским дебютом для Наталии Каленовой. Съёмки картины прошли в Санкт-Петербурге и Гатчине. Главная роль в фильме досталась Виктору Логинову, известному по сериалу «Счастливы вместе»‎. Герой Логинова, репортёр, приезжает в город ради сюжета об аниматорах, играющих Деда Мороза. Мужчина тоже переодевается в костюм сказочного персонажа и в одной из квартир знакомится с мальчиком Сашей (Роман Петров). У юного героя только одно желание — вернуть папу.

«Это семейное детское кино. Тот самый дефицитный товар, который у нас практически отсутствует. Там есть и кусочек трогательных, печальных моментов, есть смешные зарисовки. Это история мальчика, который хочет спасти своего отца»‎, — рассказал Логинов kp.ru.