«Открытие мира для маленького человека»: в Москве расскажут о важности приобщения детей к чтению

С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY). Во время лекций и других мероприятий спикеры расскажут о перспективах детской литературы. Центральной темой станет приобщение юной аудитории к чтению. Среди участников — российский филолог Валентин Головин, английский автор Дэвид Алмонд, бразильский иллюстратор и писатель Роже Мелло и другие. Также в рамках конгресса будет вручена главная награда в области литературы для детей — Золотая медаль Х.К. Андерсена.

В пятницу, 10 сентября, в Москве открывается 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY). В рамках мероприятия пройдут круглые столы и лекции почётных спикеров, а также будет вручена премия IBBY Asahi за лучший проект по продвижению детского чтения и Золотая медаль Х.К. Андерсена — самая престижная награда в области литературы для детей.

Организатором конгресса выступает Национальная российская секция IBBY. Она была основана по инициативе Сергея Михалкова и Агнии Барто в 1968 году, а сам совет появился в 1953-м. С тех пор каждые два года проводятся аналогичные мероприятия. Ранее в числе принимающих стран были Китай, Великобритания, США, Швеция, Норвегия, Германия, Испания, Мексика и другие. В России конгресс состоится впервые.

«Проведение конгресса IBBY — большая честь и ответственность. Этот форум без преувеличения представляет собой событие мирового масштаба в области культуры и является международным признанием значительного вклада нашей страны в мировую детскую литературу», — отметила зампред правительства России, председатель организационного комитета 37-го конгресса IBBY Татьяна Голикова.

Искусствовед и общественный деятель Михаил Швыдкой считает, что на выбор России как принимающей страны в этом году повлияло большое значение местной литературы для мировой индустрии.

«Россия — это одна из крупнейших книжных индустрий, которая производит детскую литературу. Россия — это страна, в которой детской литературе традиционно уделяли большое внимание и в дореволюционную эпоху, и в советское, и в постсоветское время, и у нас много хороших писателей — это знают в мире, это ценят в мире», — отмечает Швыдкой.

Участниками конгресса станут не менее 200 писателей, филологов и других деятелей, так или иначе связанных с литературной сферой, из 52 стран. Среди спикеров мероприятия — бразильский иллюстратор и писатель Роже Мелло, бельгийский писатель и поэт Барт Муйарт, английский автор Дэвид Алмонд, аргентинский романист Мемпо Джардинелли, российский филолог Валентин Головин и другие.

На конгрессе будут обсуждаться перспективы литературы для детей. Одной из центральных тем станет приобщение юной аудитории к чтению.

«В условиях пандемии возрастают роль и значение международного культурного сотрудничества, и миссия IBBY, на мой взгляд, здесь особенно актуальна. Совместная деятельность представителей десятков стран по приобщению детей к чтению и созданию условий для доступа к качественной литературе — это ещё один важный шаг к взаимопониманию и уважению различных культур», — отмечает министр культуры России Ольга Любимова.

© Пресс-служба РГДБ

Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие пройдёт в гибридном формате — некоторые события будут организованы онлайн. Как подчёркивает Михаил Швыдкой, хотя не все авторы смогут присутствовать лично, важен уже сам факт проведения конгресса. По мнению искусствоведа, мероприятие доказывает, что сегодняшние молодые родители серьёзно относятся к литературе для детей.

«Отношения детей и родителей во многом определяются тем, читают ли они вместе книги. Когда дети и родители вместе читают книги, когда родителям действительно интересно то, что читают дети, а детям интересно слушать, как им читают родители, возникает нечто большее, чем просто образование. Это создание той важнейшей связи, которая в конечном счёте определяет жизнь нации», — говорит Михаил Швыдкой.

Роль книг в жизни детей

По словам директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, необходимость приобщения детей к чтению актуальна не только для России, но и для всего мира. Сегодня решать эту задачу особенно сложно из-за того, что книги конкурируют с телевидением и интернетом. Кроме того, Веденяпина отмечает, что чтение многие воспринимают прежде всего как получение информации, тогда как оно несёт и другие важные функции.

«Безусловно, какая-то информация содержится даже в наших самых первых сказках. Но ведь самое главное — это некое открытие мира для маленького человека. С каждой новой книжкой открывается что-то новое. Он формируется как человек, начинает понимать, что такое любовь, что такое дружба, что такое мама, что такое бескорыстность, как можно себя показать, проявить. Это не только познавательные вещи, это именно формирование личности», — считает Мария Веденяпина.

Она подчёркивает, что детям нужны именно бумажные книги, а не гаджеты, поскольку так их внимание смогут привлечь иллюстрации.

«Когда ребёнок смотрит на картинку, он на ней может сосредоточиться, понять различные детали, из которых она состоит, задать вопросы... А когда ребёнок смотрит в гаджет, там идёт сплошная череда кадров, то это, конечно, очень увлекает маленьких, но, с точки зрения психологов, разрушает», — говорит Веденяпина.

По её словам, дети читают в любом возрасте, в том числе дошкольном. Зачастую на их привыкание к книгам влияет пример родителей.

«В семьях, где есть свои библиотеки, где родители книгу воспринимают не как предмет интерьера, а как нечто сопутствующее их жизни, вырастают читающие дети», — говорит Мария Веденяпина.

При этом она добавляет, что со временем дети начинают прислушиваться к советам окружающих и прежде всего обращают внимание на мнения друзей и старших товарищей, а не близких или учителей. В результате возникают «несколько другие системы рекомендаций. Но для того, чтобы этого маленького читателя никуда не отпустить и оставить с книгой, конечно, надо работать».

По мнению актрисы Яны Поплавской, которая руководит собственной мастерской чтения, организованной совместно с Российской государственной детской библиотекой, проблема приобщения детей к литературе существовала всегда, поскольку увлечь ребёнка книгой — задача не из простых, «его нужно заинтересовать, его нужно в хорошем смысле обмануть, ему нужно помочь войти в этот мир».

«И вот тогда, когда ты его туда пускаешь, когда он понимает, что это удивительная история, скажем так, побега, сейчас бы сказали — некого современного дауншифтинга, когда можно прыгнуть в книгу и остаться там на какое-то время, освободившись от проблем, от того, что происходит в социуме. Потому что дети сейчас невероятно социальны, их очень сильно нагружают. Ну и не секрет, что социум очень агрессивен, жесток», — утверждает актриса.

По её словам, о том, что дети и в самом деле видят окружающий мир жестоким, говорят и их собственные литературные работы. Поплавская считает, что в книгах они могут найти отдушину.

Писательница Анастасия Орлова также отмечает важность литературы в жизни детей.

«Бытует такое мнение, что детская литература — это что-то такое, может быть, переходное ко взрослой литературе. Так же как у нас складывалось раньше ощущение, что детство — это как подготовительный этап при переходе во взрослую жизнь. Но это совсем не так. Детство — это уже жизнь. И детская литература — уже литература», — говорит Орлова.

Мария Веденяпина

© Пресс-служба РГДБ

Говоря о методах, которые используются для приобщения детей к чтению, Мария Веденяпина называет пение, танцы, рисование, лепку, вырезание и прочее. Всё это она рекомендует делать на литературной основе, чтобы ребёнку самому стало интересно взять книгу и разобраться в деталях сюжета.

Веденяпина подчёркивает, что важно искать подход, поскольку нельзя заставить ребёнка полюбить читать.

«Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения» — это фраза французского психолога, писателя. Её мы в библиотеке уже как мантру повторяем, потому что, действительно, заставить читать палкой или какими-то там наказаниями невозможно. Так же как нельзя заставить любить, можно только подарить эту любовь. Так и тут: читать нельзя заставить, можно увлечь, заинтересовать. И мы в этом помогаем», — говорит Мария Веденяпина.

Что читают современные дети

По словам Веденяпиной, большим спросом в Российской государственной детской библиотеке пользуются книги, вошедшие в школьную программу, однако они не отражают интерес молодых читателей. Среди других произведений многие дети обращают внимание на разнообразные сказки, подростковое фэнтези и литературные серии, например, «Котёнок Шмяк», «Мышонок Тим» или книги о приключениях собачки Сони.

«Детское познавательное художественное чтение, которое маленькому ребёнку позволяет вместе с этими персонажами адаптироваться к совершенно разным социальным условиям», — поясняет Мария Веденяпина.

Также в последнее время подростки всё чаще обращают внимание на графические романы и японскую мангу. Невероятный ажиотаж вызывают и российские комиксы серии «Майор Гром».

Яна Поплавская отмечает, что многие из её учеников особенно любят работы Антуана де Сент-Экзюпери. Также пользуются популярностью Самуил Маршак, Виктор Драгунский, Валентин Берестов, Эдуард Успенский, Дмитрий Усов, Лев Кассиль, Януш Корчак, Карел Чапек, Евгений Шварц и Астрид Линдгрен.