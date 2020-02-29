Вопреки скандалу: Полански получил «Сезар» за лучшую режиссуру

В парижском концертном зале «Плейель» прошла 45-я церемония вручения французской национальной кинематографической премии «Сезар». Лучшим фильмом был признан драматический триллер «Отверженные» Ладжа Ли. Несмотря на разгоревшийся ранее скандал с обвинениями в домогательствах, Роман Полански, чья картина «Офицер и шпион» была номинирована в 12 категориях, был признан лучшим режиссёром. Однако и Полански, и вся съёмочная группа фильма бойкотировали мероприятие из-за угроз, поступающих со стороны активистов.

В пятницу, 28 февраля, в Париже прошла 45-я церемония вручения главной кинематографической премии Франции «Сезар». Ведущей торжественной церемонии стала французская актриса и сценарист Флоренс Форести, которая уже выступала в этой роли в 2016 году. Мероприятие прошло под председательством актрисы и певицы Сандрин Киберлен, известной по фильмам «Женщины с шестого этажа», «Девять месяцев строгого режима», «Иметь (или не иметь)».

Лидером по числу номинаций в этом году стала историческая драма Романа Полански «Офицер и шпион», рассказывающая о скандальном судебном процессе, повлиявшем на историю Европы. Картина получила 12 номинаций, в числе которых «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». По 11 номинаций было у лент «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса и «Отверженные» Ладжа Ли. На награды в десяти категориях претендовала костюмная драма «Портрет девушки в огне» Селин Скьяммы.

Торжественное мероприятие было несколько омрачено демонстрацией, которая за несколько часов до начала церемонии прошла в Париже недалеко от концертного зала «Плейель». Более сотни протестующих собрались, чтобы выразить своё несогласие с французской Академией искусств и технологий кинематографа, выдвинувшей фильм Полански на звание лучшего в 11 категориях (в одной из них — «Лучшая мужская роль второго плана» — фильм представлен дважды). Среди манифестантов были в основном представительницы феминистских организаций.

«Мы хотим бросить вызов киносообществу, которое может встать на сторону Адель Энель, рассказавшей о фактах сексуальных домогательств, и вместе с тем с невероятным лицемерием поддерживает Романа Полански», — цитирует AFP пресс-секретаря Osez le Féminisme Селин Пике.

В ноябре 2019-го Энель обвинила режиссёра Кристофа Ружжиа в том, что он домогался её в подростковом возрасте, после чего во Франции началась кампания по выявлению подобных случаев в артистической среде. В числе деятелей искусств, в отношении которых были выдвинуты обвинения, был и Роман Полански.

На этом фоне министр культуры Франции Франк Ристер в эфире радио France Info выразил мнение, что вручение премии «Сезар» за лучшую режиссуру Роману Полански будет «плохим знаком».

Однако звание лучшего режиссёра всё же было присуждено Полански. Объявление лауреата было встречено аплодисментами, однако часть присутствующих, включая Адель Энель, покинули зал.

Фильм «Офицер и шпион», снятый об одном из самых известных и скандальных судебных разбирательств во Франции — деле Альфреда Дрейфуса, несправедливо обвинённого в шпионаже в пользу Германской империи, также победил в номинациях «Лучшая адаптация сценария» (Роман Полански и Роберт Харрис) и «Лучшие костюмы» (Паскалин Шаванн).

Протесты в Париже

Reuters

© Charles Platiau

Ни сам режиссёр, ни другие члены съёмочной группы на церемонии не присутствовали. О своём решении не приезжать в Париж Полански рассказал заранее. Режиссёр заявил, что активисты «угрожают ему публичной расправой» и он не хочет подвергать опасности свою семью.

«Это обещает походить больше на симпозиум, чем на праздник кинематографа, призванный наградить его величайшие таланты», — цитирует Полански AFP.

Лучшим фильмом был назван драматический триллер «Отверженные» Ладжа Ли.

Кроме того, картина получила награды за лучший дебют (Алексис Маненти) и монтаж, а также приз зрительских симпатий. До «Сезара» лента завоевала несколько международных наград и была номинирована на «Оскар». Фильм отсылает к парижским беспорядкам 2005 года и рассказывает о противостоянии мигрантов и полицейских.

Драматическая комедия Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» со звёздным актёрским составом — роли в фильме исполнили Даниэль Отой, Гийом Кане и Фанни Ардан — победила в трёх номинациях: «Лучший оригинальный сценарий» (Николя Бедос), «Лучшая актриса второго плана» (Фанни Ардан) и «Лучшая работа художника-постановщика» (Стефан Розенбаум).

Ещё один фаворит академии — «Портрет девушки в огне» Селин Скьяммы — получил приз за лучшую операторскую работу. Он достался Клэр Матон, снявшей ленты «Атлантика», «Мой король» и «Незнакомец у озера».

Награду за лучшую женскую роль присудили актрисе Анаис Демустье, сыгравшей во франко-бельгийской комедийной драме «Алиса и мэр». Лучшим актёром был признан Рошди Зем за роль в детективной драме «Боже мой!».

Триумфатор премии «Оскар» 2020 года — комедийный триллер Пон Чжун Хо «Паразиты» — получил награду в номинации «Лучший иностранный фильм».

Режиссёр «Отверженных» Ладж Ли (в центре) и продюсеры проекта Туфик Айади и Кристоф Барраль

© facebook.com/LesCesar

Национальная премия «Сезар» была создана французской Академией искусств и технологий кинематографа, объединяющей около 4,7 тыс. кинематографистов и других профессионалов, поддерживающих развитие французской киноиндустрии. Первая церемония прошла под председательством Жана Габена в 1976 году, но идея создания премии появилась двумя годами ранее. Вручать французский «Оскар» предложил первый президент Академии Жорж Кравенн. Автором статуэток, которые по сей день вручают лауреатам, стал скульптор Сезар Бальдаччини. В честь него премия получила своё название.

За всю историю премии больше всего наград получили картины «Последнее метро» (1980) Франсуа Трюффо и «Сирано де Бержерак» (1990) Жан-Поля Раппно. Ленты победили в десяти номинациях.

Лидером по количеству статуэток за актёрскую игру стала Изабель Аджани: из девяти номинаций в пяти она одержала победу.

В числе претендентов на премию «Сезар» в номинации «Лучший иностранный фильм» дважды были представлены российские проекты — «Возвращение» (2003) и «Нелюбовь» (2017) Андрея Звягинцева. Он получил приз за «Нелюбовь», а награду «Сезара-2004» вручили Клинту Иствуду за фильм «Таинственная река». Кроме того, в 1988 году на французскую кинопремию была номинирована картина Никиты Михалкова «Очи чёрные», снятая в копродукции СССР и Италии. Лауреатом того года стал Бернардо Бертолуччи с фильмом «Последний император».

В этом году церемония вручения «Сезара» в последний раз была организована прежней администрацией. В середине февраля дирекция премии объявила о коллективной отставке из-за растущей критики в адрес руководства академии. Теперь национальную премию ждёт полное обновление администрации и ряд глубоких реформ.