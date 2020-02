Эмансипация Харли Квинн, дело Дрейфуса глазами Полански и феномен Тарантино: о чём главные кинопремьеры недели

Вторая неделя февраля открывается криминальным боевиком «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» — сольной лентой о суперзлодейке из комиксов — и двумя основанными на реальных событиях судебными драмами: картиной «Тёмные воды» с Марком Руффало и лентой Романа Полански «Офицер и шпион». Среди других релизов — экранизация итальянского комикс-нуара «Счастливое число 5», авторский «Мальчик русский» и новый фильм Хирокадзу Корээды «Правда» с Катрин Денёв и Жюльетт Бинош. Также в кинотеатрах можно будет увидеть документальную ленту «Однажды... Тарантино» о методах работы культового режиссёра.

«Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey: аnd the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

«Хищные птицы» — продюсерский проект актрисы Марго Робби, которым она занималась от самого замысла до выпуска картины в прокат. Лента об эмансипации Харли Квинн (так гласит английский вариант названия фильма) находилась в разработке около четырёх лет.

Основная идея Робби подразумевала, что у её героини появится компания подруг, с которыми они вместе будут и хулиганить, и помогать друг другу. По сюжету Харли Квинн и Джокер расстаются — Квинн переживает это крайне тяжело. Кажется, веру в себя ей помогут вернуть новый домашний питомец (гиена) и команда новоиспечённых подруг-супергероинь в лице Чёрной Канарейки, Рене Монтойи и Охотницы. Вместе «Хищные птицы» будут спасать Кассандру Кейн, перешедшую дорогу бандиту Чёрной маске.

Несмотря на то, что «Хищные птицы» — проект о женщинах, сделанный женщинами (постановщик, продюсер, автор сценария — представительницы слабого пола), напрашивающееся «и для женщин» здесь кажется неуместным. Как минимум потому, что Warner Bros. не стремилась работать над фильмом с высоко поднятым феминистским флагом.

«Правда» (La vérité)

Пожилая французская актриса Фабьенн публикует мемуары под подкупающим названием «Правда». Однако её дочь Люмир не вполне согласна с тем, что в книге можно считать правдой. Люмир вместе с семьёй прилетает из США к матери, но воссоединение превращается в конфронтацию, когда всплывают скрытые обиды. Тем временем, Фабьенн волею случая оказывается задействована в проекте, зеркально отражающем её жизненную ситуацию — она играет пожилую дочь вечно молодой матери в новом научно-фантастическом фильме.

«Правда» — дебютный фильм японского режиссёра Хирокадзу Корээды, снятый за пределами Японии и на иностранном языке. Картина открывала Венецианский кинофестиваль в 2019 году, где претендовала на главную награду.

Мать и дочь в картине автора «Магазинных воришек» играют Катрин Денёв и Жюльетт Бинош соответственно. Мужскую роль второго плана доверили Итану Хоуку.

«Мальчик русский»

Деревенский мальчик Алёша в годы Первой мировой войны добровольцем уходит на фронт. Буквально в первом же бою после газовой атаки герой лишается зрения, но не спешит возвращаться домой. Прибившись к зенитной батарее, Алёша становится «слухачом».

Кадры с фронта прерываются параллельной сюжетной линией, посвящённой репетициям оркестра «Таврический» в Санкт-Петербурге наших дней. Музыканты готовятся исполнить произведения Рахманинова.

Александр Золотухин — сын военного лётчика, один из выпускников собранной в Кабардино-Балкарии мастерской Александра Сокурова. «Мальчик русский» — первая полнометражная работа Золотухина, которую он завершил ещё в 2018 году. В феврале 2019-го картину представили на Берлинале.

«Тёмные воды» (Dark Waters)

В 2016 году The New York Times Magazine опубликовал статью под названием «Юрист, ставший худшим кошмаром компании DuPont» (The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare) за авторством эссеиста Натаниэля Рича.

В ней рассказывалось о многолетней судебной тяжбе, которую от имени более чем 3,5 тыс. истцов против химического холдинга DuPont вёл американский адвокат Роберт Билотт. Поводом для подачи иска стало многолетнее систематическое отравление компанией питьевой воды.

В 2018 году материал решили экранизировать, включив туда фрагменты из исследований других журналистов, а также мемуары самого Билотта. Постановкой ленты занимался Тодд Хейнс, а главную роль исполнил Марк Руффало.

«Офицер и шпион» (J'accuse)

Оригинальное название фильма Романа Полански в переводе с французского значит «Я обвиняю». Под таким заголовком в газете L’Aurore в 1898 году было опубликовано письмо писателя Эмиля Золя, адресованное президенту Франции Феликсу Фору. Золя обвинял власти в незаконном лишении свободы французского офицера еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса.

За несколько лет до публикации письма в газете — в 1894 году — в Париже состоялось закрытое слушание по делу Дрейфуса, которого обвиняли в шпионаже в пользу Германии и госизмене. Часть улик при этом была сфабрикована. В 1906 году при действенном участии полковника Жоржа Пикара Дрейфуса всё-таки оправдали.

Картина Полански основана на книге «Офицер и шпион» британского журналиста Роберта Харриса. Фильм с участием Жана Дюжардена и Луи Гарреля получил четыре премии Венецианского кинофестиваля в 2019 году.

«Счастливое число 5» (5 è il numero perfetto)

Место действия — криминальная столица Италии Неаполь, время — 1970-е. В эти годы успешный каморрист Пеппино уходит на пенсию, а сын героя Нино решает пойти по стопам отца и стать наёмником. Пеппино гордится отпрыском и на день рождения дарит ему револьвер, однако воспользоваться оружием Нино не успеет — его убивают. Пеппино вместе с друзьями решает отомстить убийцам сына.

«Счастливое число 5» — дебютная режиссёрская работа итальянского иллюстратора и художника Игоря Тувери. Его авторству принадлежит нуарный графический роман, на основе которого снимался фильм. Картина также была представлена на фестивале в Венеции в прошлом году.

«Однажды... Тарантино» (21 Years: Quentin Tarantino)

В 2019 году Квентин Тарантино представил свой девятый полнометражный фильм «Однажды... в Голливуде», ставший одним из фаворитов текущего наградного сезона (ленту выдвинули на соискание премии «Оскар» в десяти номинациях). Несмотря на заверения постановщика, уходить на пенсию он, кажется, не собирается — как минимум, потому что планирует написать книгу.

О разработке восьми фильмов Тарантино (то есть всех за исключением последнего) повествуется в документальной картине «Однажды... Тарантино». Друзья и коллеги режиссёра, среди прочего, рассказывают о методах его работы, делятся воспоминаниями со съёмок и рефлексируют над феноменом под названием Квентин Тарантино.