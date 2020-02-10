Исторический момент: «Паразиты» стали первым иностранным фильмом, победившим в главной номинации «Оскара»

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар». Безусловным триумфатором вечера стала драма Пон Джун Хо «Паразиты». Лента южнокорейского производства получила награды за лучшие режиссуру и оригинальный сценарий, а также была признана лучшим фильмом на иностранном языке и лучшим фильмом года в принципе, став первой в истории зарубежной картиной, удостоившейся этого статуса. Лучшим актёром предсказуемо стал Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноимённой ленте Тодда Филлипса. Свой дебютный актёрский «Оскар» за роль второго плана со сцены унёс Брэд Питт, вторую за годы работы в киноиндустрии статуэтку вручили Элтону Джону. В перерывах между оглашением лауреатов музыкальными номерами гостей и телезрителей развлекали тот же Элтон Джон, Билли Айлиш, Эминем и другие артисты.

В ночь на понедельник, 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения наград премии за вклад в кинематограф «Оскар». Вот уже второй год подряд вечер проходил без ведущего: в 2019-м в этой роли должен был выступить комик и актёр Кевин Харт, однако после обвинений в гомофобии со стороны СМИ он отказался вести шоу.

Как и прежде, номинантов и победителей оглашали известные деятели кино. В их числе — актрисы Реджина Кинг, Дайан Китон, Кристен Уиг, Майя Рудольф, Пенелопа Крус, Сальма Хайек, Джейн Фонда; актёры Оскар Айзек, Махершала Али, Марк Руффало, Рами Малек и другие.

В начале церемонии певица Жанель Монэ и актёр Билли Портер в ускоренном режиме исполнили несколько композиций, звучавших в фильмах-номинантах. Вслед за ними на сцене появились комики Крис Рок и Стив Мартин с аналогом вступительной речи, в которой нашлось место их впечатлениям о главных картинах года, разводе основателя Amazon Джеффа Безоса и прочих интересных американской публике событиях.

Также зрителей развлекали выступлениями Эминема, певиц, дублировавших песню из анимационной ленты «Холодное сердце 2» на разные языки (в числе выступавших присутствовала и представительница России); композицией I'm Standing With You из фильма «Прорыв» (Breakthrough). На сцену вышел и Элтон Джон — он исполнил песню «(Я собираюсь) Любить меня снова») (I’m Gonna) Love Me Again) из фильма «Рокетмен».

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscarspic.twitter.com/2QUW67HYiS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

После того как Стивен Спилберг вспомнил ушедших из жизни людей, в память о них Билли Айлиш и её брат Финнеас О’Коннелл исполнили композицию Yesterday легендарных The Beatles.

«Паразиты» в Лос-Анджелесе

Лучшим фильмом минувшего года стала драма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты». Это беспрецедентный случай: впервые главную «домашнюю» награду американских киноакадемиков забирает иностранная лента. В прошлом году то же самое могло произойти (но не произошло) с лентой «Рома» мексиканца Альфонсо Куарона. Также «Паразиты» стали первым лауреатом Каннского фестиваля, получившим «Оскар».

Кроме того, Пон Джун Хо забрал награду за лучшую режиссуру, а «Паразиты» получили «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке (а ранее — «Золотой глобус» в той же номинации) и взяли приз за лучший оригинальный сценарий.

Поднявшись на сцену получать награду за режиссуру, создатель «Паразитов» заявил, что не рассчитывал на такое количество статуэток, и отметил, что «готов пить до утра».

В этой картине на примере двух семей демонстрируется актуальная для Кореи история классового противостояния. По разные стороны баррикад — доверчивые богачи Паки и стремящиеся улучшить своё материальное положение бедняки Кимы.

BREAKING: "Parasite" becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF#Oscarspic.twitter.com/zW3tB9IVyP — ABC News (@ABC) February 10, 2020

«Джокер» Тодда Филлипса (яркая и талантливая, но, как выяснилось, спорная картина о главном антагонисте Бэтмена), претендовавший на награды аж в 11 номинациях, получил две статуэтки. «Оскар» за лучшую мужскую роль вручили исполнителю главной роли Хоакину Фениксу. До этого ему были присуждены аналогичные призы Британской академии, премии Гильдии киноактёров США, «Золотого глобуса» и Каннского кинофестиваля. Также «Джокер» ушёл с премией за лучшую музыку к фильму.

Лучшей актрисой киноакадемики назвали Рене Зеллвегер, исполнившую роль Джуди Гарленд в драме Руперта Гулда «Джуди». Это второй «Оскар» Зеллвегер: в 2004 году ей вручили статуэтку за роль второго плана в военной драме Энтони Мингеллы «Холодная гора».

Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн, сыгравшая Нору Фэншоу в «Брачной истории» Ноа Баумбаха.

Военная драма «1917» режиссёра Сэма Мендеса, не так давно получившая премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как выдающийся британский фильм года, взяла несколько статуэток. Предсказуемым было решение академиков наградить оператора ленты Роджера Дикинса (одной из отличительных особенностей картины является именно операторская работа — в нём очень мало монтажных склеек, самый продолжительный кадр длится девять минут). Также «1917» достались премии за лучший звук и лучшие визуальные эффекты (последнюю вручали Джеймс Корден и Ребел Уилсон в костюмах, пародирующих персонажей фильма «Кошки»).

Действие ленты разворачивается в один из тихих дней апреля 1917-го на полях Первой мировой. Два юных капрала должны доставить командованию приказ, который спасёт полторы тысячи жизней.

Картина Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» подарила своим создателям две награды: кинодекоратор Нэнси Хэй обеспечила команде премию за лучшую работу художника-постановщика, а «Оскар» как лучший актёр второго плана получил Брэд Питт (до этого у него была статуэтка за продюсерскую деятельность).

Выйдя на сцену, Питт обратился с благодарностями к режиссёру. «Вы единственный в своём роде. Индустрия кино без вас была бы более сухим местом», — сказал Питт Тарантино.

Повествование в «Однажды в... Голливуде» выстроено вокруг реальных событий 1969 года — тогда последователи секты «Семья» Чарльза Мэнсона убили голливудскую актрису, супругу Романа Полански Шэрон Тейт, её неродившегося ребёнка и ещё нескольких человек. В то же время центральное место в сюжете принадлежит вымышленным персонажам в исполнении Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

«Кролик Джоджо» (скандальная лента Тайки Вайтити по мотивам книги Кристины Лёненс Caging Skies о мальчике, избравшем Адольфа Гитлера в качестве воображаемого друга) забрал приз за лучший адаптированный сценарий.

Элтон Джон, исполнивший для гостей премии песню из «Рокетмена», поднялся на сцену ещё раз, но уже чтобы получить статуэтку за эту же композицию. У артиста уже есть один «Оскар»: его он забрал в 1995 за саундтрек к «Королю Льву», песню Can You Feel the Love Tonight.

Лучшей полнометражной документальной картиной стала «Американская фабрика» Стивена Богнара и Джулии Ричерт, короткометражной — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» Кэрол Дусингер.

«Оскар» как главная анимационная лента года получила «История игрушек 4», аналогичную награду в сегменте короткого метра — «Любовь к волосам». Приз за лучшую игровую короткометражку забрал Маршалл Карри («Окно напротив»).

Премия за лучшие костюмы досталась художнице Жаклин Дюрран и фильму «Маленькие женщины» соответственно. Статуэтка за лучший грим ушла создателями картины «Скандал». Сразу две «технические» награды достались байопику Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari»: фильму вручили призы за лучший монтаж и лучший звуковой монтаж.