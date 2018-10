«Шнур троллит Басту, Баста — Шнура»: чем запомнится третий выпуск шоу «Голос»

В пятницу Первый канал показал третий выпуск седьмого сезона шоу «Голос». Он прошёл в ритме, заданном предыдущими программами: наставники спорили, обменивались колкостями и боролись за понравившихся участников. «Шнур троллит Басту, Баста — Шнура, Лорак и Меладзе делают вид, что им тоже смешно», — так описывает происходящее ведущий конкурса Дмитрий Нагиев. Всего судьи отсмотрели выступления 12 исполнителей, из которых на следующий этап прошли лишь восемь. Наиболее интересные моменты шоу — в материале RT.

В пятницу, 26 октября, зрители Первого канала увидели третий выпуск вокального шоу «Голос». Команда наставников, в которую вошли Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак и Баста (Василий Вакуленко), продолжила отбирать исполнителей. На этот раз в «слепых прослушиваниях» приняли участие 12 человек.

Выпуск начался с неудачи: члены жюри так и не повернулись к первой исполнительнице, профессиональной певице Евгении Отрадной. Она выступала с песней «Звенит январская вьюга», знакомой зрителям по фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

«Мне кажется, мы не повернулись, потому что мало информации вокальной», — объяснил произошедшее Константин Меладзе.

Зато в день «слепых прослушиваний» повезло другому участнику, 27-летнему Шаэну Оганесяну из Санкт-Петербурга. Едва он начал исполнять композицию I’ve Got a Woman американского певца Рэя Чарльза, как на красную кнопку нажал Баста. Следующими были Сергей Шнуров и Ани Лорак.

Как впоследствии отметил ведущий шоу Дмитрий Нагиев, в тот момент началось «рубилово в составе членов компетентного жюри»: Шнуров просил конкурсанта присоединиться к его команде, отталкиваясь от территориальных соображений («не нужно будет тратиться на билеты»), на что Баста пообещал ради Оганесяна перебраться в Петербург. Лидер «Ленинграда» потребовал с рэпера расписку.

Другие судьи вели себя более сдержанно.

«Вы немного не в себе, мне кажется», — заявила коллегам из соседнего кресла Лорак.

Выступающий долго сомневался, к кому из наставников ему идти, но в конце концов убедительнее ему показались доводы Шнурова.

Следующий участник, сотрудник магазина электроники из Челябинска Василий Пупкин, не сумел расположить к себе жюри. Зато он покорил публику исполнением песни Got My Mind Set on You и сходством с Джонном Ленноном.

Пупкин, кажется, был не сильно опечален тем, что не попал в следующий тур: с сияющим лицом он обходил наставников, которые расписывались на его рубашке.

— Эта лёгкая шизофренинка даже красит тебя, — сказал Нагиев, встретив Пупкина после выступления. — Она не лёгкая! — парировал тот.

Не повернулись судьи и к 24-летней петербурженке Анастасии Мартыновой (она подготовила к конкурсу песню Аллы Пугачёвой «Ты не стал судьбой»). Впрочем, члены жюри быстро пожалели о своём решении.

«Я думаю, что мы все сделали ошибку», — заявил Константин Меладзе и подчеркнул, что наставникам необходимо научиться делать скидку на волнение участников.

Ситуацию решил исправить Баста: он предложил Мартыновой записать клип и выложить её в аккаунтах судей в Instagram. Шнуров тут же пообещал, что поможет конкурсантке.

40-летняя Анна Пингина подготовила для шоу песню на стихи Марины Цветаевой «Говорила мне бабка лютая...». Музыку к ней исполнительница написала сама.

Шнуров, Меладзе и Баста повернулись к ней только в самом конце, чем заставили поволноваться Пингину, зрителей и даже Дмитрия Нагиева.

«В какой-то момент казалось, что ничего не происходит с этими чертями», — делился впечатлениями ведущий.

Члены жюри по очереди сравнивали выступление конкурсантки с путешествием в фантастический мир и уговаривали её присоединиться к своим командам. Выбрала Пингина Басту — опять же руководствуясь территориальным принципом.

«Я родилась на юге… и очень хорошо знаю город, в котором вы выросли и жили», — заявила она.

Шестой участник приехал на российский «Голос» из Италии. Оперного певца Валерио Згарджи забрал в свою команду Меладзе. А к седьмой — юной Наталии Ларионовой из Томска — никто не повернулся. Даже Ани Лорак, песню которой она выбрала для выступления (и впоследствии спела с ней в дуэте).

Для 19-летней Рушаны Валиевой из Башкортостана эти «слепые прослушивания» стали вторыми: она уже выступала перед членами жюри шоу «Голос. Дети», однако не сумела пройти на следующий этап. Зато теперь, спустя четыре года после первой неудачной попытки, к Валиевой повернулись все наставники.

«Рано или поздно, если ты этого заслужил, к тебе повернутся все кресла», — констатировал Нагиев.

Девушка решила пойти под покровительство Сергея Шнурова, предварительно, разумеется, выслушав комплименты от других наставников.

«Чего не хватает конкурсантам, так это женственности. Мы по ней скучаем. И вот она здесь», — радовался Меладзе.

Ольга Шитова из Тюменской области, поразительно похожая на Ингеборгу Дапкунайте, попала в команду к единственной повернувшейся к ней Лорак. Таким же образом Ани забрала себе следующего участника, 55-летнего Валерия Анохина.

Костантин Битеев решил исполнить перед судьями композицию британской певицы Адель When We Were Young. Красную кнопку в первые секунды нажал Баста. Но он был единственным.

«Мне кажется, когда Вася повернулся, вы сразу успокоились, обмякли, и на этом концерт закончился», — объяснил Меладзе.

Завершило программу выступление 23-летней Александры Кругловой из Москвы с песней Бейонсе If I Were а Boy. К ней повернулась только Лорак.

«На кастингах поют песни Бейонсе. Часто это схоже с самоубийством… И это тот редкий случай, когда было не противно (слушать. — RT) … Если бы не Ани, я бы точно нажал кнопку», — снова взял слово Константин Меладзе.

Растроганная репликами судей участница встала на колени, а затем выпросила у Сергея Шнурова его куртку.

«Вообще девочка не промах», — прокомментировала увиденное Лорак.

На этой позитивной ноте третий выпуск седьмого шоу «Голос» подошёл к концу.

Из 12 выступающих в следующий тур прошли восемь. На этот раз больше всего участников взяла себе Ани Лорак: её команда пополнилась тремя артистами. По два исполнителя выбрали Шнуров и Баста. Константин Меладзе обогатился на одного конкурсанта.

Шнурову, Басте, Меладзе и Лорак предстоит набрать команды по 12 исполнителей. На данный момент самая большая команда числится за Вакуленко — в ней семь конкурсантов.