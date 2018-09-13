«Плавное понижение температуры»: какая погода установится в Центральной России в ближайшую неделю

В ночь с пятницы на субботу в некоторых регионах Центральной России ожидаются заморозки: по оценкам синоптиков, местами столбики термометров опустятся до -2 °C. Днём пока можно рассчитывать на тепло — воздух будет прогреваться до +20 °C. В Росгидромете прогнозируют почти летние выходные. Но на следующей неделе жителей центральных областей ждёт плавный переход к классической осенней погоде, при этом сохранятся значительные перепады между дневными и ночными температурами.

В Москве и Центральном регионе России осень постепенно вступает в свои права — температура воздуха снижается. Уже в начале недели прогнозировалось резкое похолодание, вплоть до заморозков в некоторых районах Подмосковья.

По данным Гидрометцентра, жители столичного региона могут ожидать минусовых температур в ночь с пятницы на субботу.

«14—15 сентября в Московской области — заморозки (температура до -2 °С). 13—15 сентября в Тульской, Рязанской областях — высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

В центре погоды «Фобос» дают более оптимистический прогноз. Его специалисты заявили, что заморозков в ближайшие 10 дней в Москве и Подмосковье не ожидается. Но температура понизится, так как через столичный регион будет проходить холодный атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди.

Об усилении ветра предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Ожидаются порывы местами до 18 м/с.

12 и 13 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами пройдет дождь. Будьте внимательны на дороге! Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию. И не паркуйтесь вблизи деревьев и рекламных конструкций. pic.twitter.com/ObS85vOB3h — ЦОДД (@gucodd) September 12, 2018

«Почти летние выходные»

В целом ближайшие дни будут довольно тёплыми для этого времени года. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT пояснил, что в ночь с пятницы на субботу действительно возможно понижение температуры — местами до -2 °C, средние же ночные показатели будут варьироваться в диапазоне +6...+8 °C.

«Конец этой недели будет тёплым, почти летним. 13 сентября в ночь будет переменная облачность, завтра — переменная облачность без осадков, в субботу — переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, 21 м/сек. Ночные температуры +6...+8 °C, в пятницу — местами до -2° C. Днём в пятницу и субботу +20...+21 °C, в воскресенье +16...+21 °C», — пояснил Цыганков.

По его словам, циклон, оказывавший влияние на весь северо-запад и Москву, сместится на восток. При этом в Калужской, Тульской, Рязанской областях возможны дожди, в столичном регионе погода будет значительно лучше.

© Агентство городских новостей «Москва»

В начале следующей недели сохранится переменная облачность, возможен небольшой дождь. Во вторник, 18 сентября, возможен дождь, а вот в среду уже без осадков. Ветер не превысит 5—10 м/сек и будет довольно тёплым, принося воздух с юго-запада. Дневная температура в начале недели сохранится на уровне +15...+20 °C, но ночью столбики термометров будут опускаться до +3..+8 °C.

«Климатическая осень»

В «Гисметео» отмечают плавный переход температур к осенним. При этом разница между дневными и ночными показателями достаточно велика, что тоже характеризует это время года.

«Происходит плавное понижение температуры, а не резкое. В этом сезоне всё достаточно мягко. В предстоящие два дня — в пятницу и субботу — будет малооблачно и большой суточный ход температуры», — рассказал RT ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, отметив, что ожидаются первые ночные заморозки до -2 °C с сохранением дневной температуры около +20 °C.

Тенденция снижения показателей сохранится. Как пояснил синоптик, это происходит из-за «разрушения блокирования в атмосфере», которое обеспечивало последние две-три недели преимущественно сухую и тёплую погоду.

«Особенности характера погоды таковы: в Центральной России начинается климатическая осень. В предстоящие пять дней среднесуточная температура устойчиво перейдёт отметку +15°C — в сторону понижения. Характер погоды будет по-осеннему неустойчивый», — заключил эксперт.

Сибирская осень

В Сибири же температура уже опустилась ниже нуля. В Красноярском крае продолжается снегопад. На юге региона перекрыта трасса Р-257. В региональном главке МЧС сообщили, что проезд автобусов и грузовиков затруднён из-за снега и тумана.

«В 10:35 (06:35 мск) с 85-го по 125-й километр трассы Р-257 «Енисей» (20 километров от населённого пункта Верхняя Бирюса до границы Балахтинского района) введено временное ограничение движения для автобусов и одноосных грузовых автомобилей. Причина — снег и туман», — заявили в ведомстве.

Снег в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае

РИА Новости

© Александр Кряжев

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с ветром до 24 м/с отмечаются и Бурятии. Гидрометцентр России сообщает о сильных дождях, переходящих в мокрый снег, в Забайкальском крае. Похожая погода отмечается в Туруханском муниципальном районе Красноярского края.

14—15 сентября в Кемеровской области и Алтайском крае ожидаются заморозки до -4 °С, ветер до 22 м/с. В Иркутской области температура понизится до -6 °С.