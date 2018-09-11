Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в Подмосковье до нуля
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- РИА Новости
«На следующей неделе в столичном регионе будет антициклон, это будет то, что принято называть бабьим летом. Ночью в Подмосковье, на окраине где-то, возможно понижение температуры до нуля градусов, вероятность этого, по моей оценке, процентов десять», — цитирует его РИА Новости.
Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в среду, 12 сентября.
Также портал ВашГород.ру передавал, что в кемеровском Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшую неделю.