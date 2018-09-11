Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в Подмосковье до нуля

Короткая ссылка
Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что на следующей неделе в некоторых районах Подмосковья температура воздуха ночью может опуститься до нуля.
Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в Подмосковье до нуля
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«На следующей неделе в столичном регионе будет антициклон, это будет то, что принято называть бабьим летом. Ночью в Подмосковье, на окраине где-то, возможно понижение температуры до нуля градусов, вероятность этого, по моей оценке, процентов десять», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных условиях в среду, 12 сентября.

Также портал ВашГород.ру передавал, что в кемеровском Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшую неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить