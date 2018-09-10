В Кемеровской области предупредили о дожде со снегом

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Кемеровский Гидрометцентр рассказал о погоде на ближайшую неделю, сообщает «ВашГород.ру».
В Кемеровской области предупредили о дожде со снегом
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Во вторник, 11 сентября, будет холодный фронт. Ветер усилится до 15 м/с. Ожидаются дожди, местами грозы. Днём прогнозируют +7...+12 °C, ночью — заморозки до -3 °C.

В среду возможен дождь с мокрым снегом. Днём будет на градус холоднее, ночью — заморозки до -5 °C.

В четверг в город придёт тёплый фронт. Ветер сменится на западный, с усилением до 13-17 м/с. Ночью температура вновь опустится чуть ниже нуля.

В пятницу начнёт действовать арктический циклон. Воздух прогреется в дневное время до +12...+17 °C. Ночью температура снизится до 0 °C. Ветер юго-западный до 15 м/с.

В субботу будет +15...+18 °C, ночью — +1...+6 °C. В воскресенье дневная температура ожидается в пределах +13 °C, ночью — около 0 °C.

В августе URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.

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