Синоптики прогнозируют тёплую погоду в Москве до конца недели

Тёплые дни ожидаются в столичном регионе до конца недели, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«13 сентября ожидаются +18...+20 °C и небольшой дождь, при этом прогнозируется сильный ветер — до 13—18 м/с. 14 сентября будет солнечно и сухо, ожидается +19...+21 °C», — цитирует её ТАСС.

По словам Макаровой, в ночь на четверг температура сохранится на уровне +13...+15 °C, однако следующей ночью столбик термометра упадёт до +6...+8 °C.

В Гидрометцентре прогнозируют, что в выходные также будет тепло (+19...+21 °C), при этом в воскресенье возможны небольшие дожди.

Ранее МЧС предупредило жителей Московской области о сильном ветре 12 сентября.