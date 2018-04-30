Тест RT к Вальпургиевой ночи: разбираетесь ли вы в нечисти?

30 апреля в странах Западной Европы отмечают Вальпургиеву ночь. В дохристианские времена это был праздник весны, но позднее его значение изменилось. Многие верили, что в эту ночь вся нечисть слетается на Лысую гору на шабаш, и проводили обряд изгнания ведьм: сжигали их чучела, обходили дома с факелами, звонили в колокола. Пройдите тест RT и проверьте, разбираетесь ли вы в нечистой силе.

© Кадр из фильма «Вий» (1967)