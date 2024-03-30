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Родина или смерть: тест RT о национальных героях России и мира

Тест RT о национальных героях России и мира

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RT
30 марта 1613 года считается датой, когда крестьянин Иван Сусанин совершил патриотический подвиг, ставший идеалом народного мужества. По легенде он обманом завёл польский отряд, который искал юного царя Михаила Романова, в болота и непроходимый лес. Несмотря на то что историки до сих пор спорят о реальных обстоятельствах жизни и смерти Ивана Сусанина, а подтверждённые исторические источники почти отсутствуют, он стал настоящим национальным героем России и символом сопротивления иностранным захватчикам. Такие герои есть в истории многих стран. Пройдите тест RT и проверьте, много ли вы о них знаете.
Родина или смерть: тест RT о национальных героях России и мира
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