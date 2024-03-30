Родина или смерть: тест RT о национальных героях России и мира

Тест RT о национальных героях России и мира

30 марта 1613 года считается датой, когда крестьянин Иван Сусанин совершил патриотический подвиг, ставший идеалом народного мужества. По легенде он обманом завёл польский отряд, который искал юного царя Михаила Романова, в болота и непроходимый лес. Несмотря на то что историки до сих пор спорят о реальных обстоятельствах жизни и смерти Ивана Сусанина, а подтверждённые исторические источники почти отсутствуют, он стал настоящим национальным героем России и символом сопротивления иностранным захватчикам. Такие герои есть в истории многих стран. Пройдите тест RT и проверьте, много ли вы о них знаете.

© Public domain