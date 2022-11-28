Выхожу один: тест RT о дороге в русской литературе и живописи

Мотив дороги — просёлочной или железной, зимней или осенней, прямой или извилистой, — а также образы идущего по ней человека или летящей тройки занимают особое место в русском искусстве. К этой универсальной метафоре обращались поэты, писатели и художники. Хорошо ли вы разбираетесь в теме дороги в русской литературе и живописи? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Юрий Каплун