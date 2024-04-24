Детский омбудсмен Львова-Белова находится в Катаре с официальным визитом

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в ходе официального визита в Катар намерена обсудить вопросы воссоединения детей с родителями и близкими родственниками, которые оказались разлучены в ходе специальной военной операции. Об этом RT сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

24 апреля Львова-Белова встретилась с министром по международному сотрудничеству Катара госпожой Лульве бин Рашид Аль-Хатер для обсуждения дальнейшего сотрудничества в гуманитарных целях. В частности, Львова-Белова обратилась с просьбой о содействии в возвращении детей, сейчас проживающих на Украине и в странах Евросоюза, к своим родителям и родственникам в России.

«Сегодня на встрече обсудили актуальные списки, по которым ведём работу. В них входят 29 детей, которые живут в России, и мы работаем над их воссоединением с близкими на Украине. Также попросила о содействии в возвращении в Россию 19 детей, которые находятся на Украине или по различным причинам оказались в ЕС», — сказала детский омбудсмен, выразив благодарность министру Катара за внимание к судьбам детей.

В её пресс-службе напомнили, что с октября 2023 года при непосредственном участии Катара на территории России воссоединились пять детей из трёх семей, на территории Украины — 28 детей из 22 семей. Катар помогает в переговорах, организации и оплате трансфера, проживания и питания родителей, детей, сопровождающих лиц. Кроме того, с 18 по 27 апреля по инициативе Катара на его территории отдыхают и проходят реабилитацию десять российских детей с семьями, разлученные в период СВО и в разное время воссоединившиеся при содействии Марии Львовой-Беловой и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой при поддержке Катара.

Всего с начала специальной военной операции при поддержке уполномоченного по правам ребёнка со своими семьями на Украине и в других странах воссоединились 64 ребёнка из 47 семей. За аналогичный период на территории Российской Федерации шесть детей из четырёх семей воссоединились со своими родственниками. Эти цифры не включают данные по детям, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и с других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы юга России.