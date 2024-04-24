Лукашенко заявил, что будет участвовать в выборах, если этого захотят граждане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь будет избираться на пост главы государства, если этого захотят граждане республики. Об этом он рассказал журналистам.

Как признал Лукашенко, если люди решат выбрать другого президента, то он согласится с мнением народа. Его слова приводит РИА Новости.

«Я сказал, что, если они решат, что я должен идти, я пойду... Если люди решат, что будет другой — я это искренне говорю, — я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут — буду довольствоваться тем, что был первым президентом», — сказал глава республики.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2025 году.