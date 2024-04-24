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Лукашенко заявил, что будет участвовать в выборах, если этого захотят граждане

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь будет избираться на пост главы государства, если этого захотят граждане республики. Об этом он рассказал журналистам.
Лукашенко заявил, что будет участвовать в выборах, если этого захотят граждане
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Как признал Лукашенко, если люди решат выбрать другого президента, то он согласится с мнением народа. Его слова приводит РИА Новости.

«Я сказал, что, если они решат, что я должен идти, я пойду... Если люди решат, что будет другой — я это искренне говорю, — я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут — буду довольствоваться тем, что был первым президентом», — сказал глава республики.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут в 2025 году.

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