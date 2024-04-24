Патрушев провёл встречи с представителями Индии, Катара и Ирака
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
В ходе переговоров с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Также Патрушев встретился с советником эмира Катара по вопросам нацбезопасности Мохаммедом Аль-Миснедом и премьер-министра Ирака Касимом Аль-Араджи, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении на 9% объёма несырьевого неэнергетического экспорта столицы в дружественные страны.