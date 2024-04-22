Москва увеличила объём несырьевого экспорта в дружественные страны
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Выходя на новые рынки сбыта, московские промышленники увеличивают свою прибыль и получают новые возможности для роста и развития», — заявил Собянин.
Продукция машиностроения, металлообрабатывающей, химической и пищевой промышленности, фармацевтики и косметической отрасли поставлялась в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Турцию, Китай, Иран, Бразилию, Индию и Египет.
Кроме того Москва нарастила экспорт в Кувейт, Бахрейн, Иорданию, ЮАР, Руанду, Бангладеш, Индонезию.
Ранее в Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией.