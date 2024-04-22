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Москва увеличила объём несырьевого экспорта в дружественные страны

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении на 9% объёма несырьевого неэнергетического экспорта столицы в дружественные страны.
Москва увеличила объём несырьевого экспорта в дружественные страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Выходя на новые рынки сбыта, московские промышленники увеличивают свою прибыль и получают новые возможности для роста и развития», — заявил Собянин.

Продукция машиностроения, металлообрабатывающей, химической и пищевой промышленности, фармацевтики и косметической отрасли поставлялась в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Турцию, Китай, Иран, Бразилию, Индию и Египет.

Кроме того Москва нарастила экспорт в Кувейт, Бахрейн, Иорданию, ЮАР, Руанду, Бангладеш, Индонезию.

Ранее в Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией.

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