В Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией
- РИА Новости
Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Раиса РТ.
Минниханов, в частности, подчеркнул важность развития экономического сотрудничества с Турцией и выразил готовность поддерживать инвестиции турецких компаний в экономику Татарстана.
Бурак Даглыоглу, со своей стороны, выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с республикой в сфере сельского хозяйства и технологий.
Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».