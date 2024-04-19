В Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с главой Инвестиционного офиса при Администрации президента Турции Бураком Даглыоглу обсудил перспективы экономического взаимодействия.

Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан, сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Раиса РТ.

Минниханов, в частности, подчеркнул важность развития экономического сотрудничества с Турцией и выразил готовность поддерживать инвестиции турецких компаний в экономику Татарстана.

Бурак Даглыоглу, со своей стороны, выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с республикой в сфере сельского хозяйства и технологий.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».