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Над четырьмя регионами РФ: средства ПВО за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Минобороны РФ: в ночь на 24 апреля над четырьмя регионами сбито восемь БПЛА

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Роман Шимаев
В четырёх регионах России в ночь на 24 апреля предотвращены воздушные атаки со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, над территориями Белгородской, Воронежской, Смоленской и Курской областей в общей сложности сбито восемь беспилотников.
Над четырьмя регионами РФ: средства ПВО за ночь сбили восемь украинских БПЛА
  • globallookpress.com
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  • 24 апреля 2024

    Главные события СВО за 23 апреля — в материале RT.

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  • Учения НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые манёвры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов», — сказала она.

  • Подразделения ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

    По его словам, ретрансляторы используются войсками связи и БПЛА.

  • Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что примерно в 07:05 мск российские войска нанесли удар по Одессе, после которого часть города оказалась обесточена.

  • За прошедшую ночь ВС РФ отразили восемь атак ВСУ с использованием БПЛА самолётного типа на различные объекты в российских регионах.

    Как сообщили в Минобороны России, средствам ПВО удалось уничтожить и перехватить три дрона над Курской областью, два — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и один — над территорией Смоленской области.

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