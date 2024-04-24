Над четырьмя регионами РФ: средства ПВО за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Минобороны РФ: в ночь на 24 апреля над четырьмя регионами сбито восемь БПЛА

В четырёх регионах России в ночь на 24 апреля предотвращены воздушные атаки со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Так, над территориями Белгородской, Воронежской, Смоленской и Курской областей в общей сложности сбито восемь беспилотников.

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