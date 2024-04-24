Над четырьмя регионами РФ: средства ПВО за ночь сбили восемь украинских БПЛА
Минобороны РФ: в ночь на 24 апреля над четырьмя регионами сбито восемь БПЛА
- globallookpress.com
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24 апреля 2024
Главные события СВО за 23 апреля — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 23 апреляАртиллерия 69-й бригады разнесла миномётную позицию ВСУ в зоне СВО, Т-80БВ группировки «Запад» уничтожили позиции и технику противника...
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Учения НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые манёвры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов», — сказала она.
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Подразделения ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.
По его словам, ретрансляторы используются войсками связи и БПЛА.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что примерно в 07:05 мск российские войска нанесли удар по Одессе, после которого часть города оказалась обесточена.
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За прошедшую ночь ВС РФ отразили восемь атак ВСУ с использованием БПЛА самолётного типа на различные объекты в российских регионах.
Как сообщили в Минобороны России, средствам ПВО удалось уничтожить и перехватить три дрона над Курской областью, два — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью и один — над территорией Смоленской области.